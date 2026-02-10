Imamo 20 recepata za najfinije slastice s čokoladom - sve ih treba isprobati
Čokolada je idealni sastojak za pripremu širokog spektra deserata – ima divan okus, bogatu teksturu i atraktivan izgled. Prilagoditi se može keksima, kolačima i tortama.
Čokoladna torta
Čokolada sadrži spojeve poput feniletilamina i teobromina koji podrižu energiju, smanjuju razine stresa i potiču lučenje hormona sreće. Ne čudi stoga što su deserti s ovim sastojkom među osobama svih generacija.
Čokolada se može koristiti na različite načine, a pogotovo u pripremi deserata. Kockice čokolade možete ubaciti u kekse, pite, kolače i torte. Možete je rastopiti i staviti u pjenasti mousse, ali i kremasti ganache,
Upotrijebiti možete sve od gorke tamne čokolade do slađih mliječnih verzija – ili čak one napravljene od bijele i ruby čokolade.
Imajte na umu da se čokolada savršeno sljubljuje s različitim vrstama namirnica poput kave, orašastih plodova, voća i začina - iskombinirati se može sa svime od naribanog đumbira i aromatičnog cimeta do kockica svježeg čilija.
Trebate li inspiraciju za pripremu deserata s čokoladom u glavnoj ulozi? Pronađite savršeni desert za sebe među receptima koji slijede.
Hrana i piće
Oreo cheesecake s čokoladom i orasima: Recept za slatku fantaziju koja izuva iz cipela
Hrana i piće
Hladni pas: Recept za brzinski njemački kolač od čokolade i keksa koji se ne peče
Hrana i piće
Ne mogu ispasti loše: Brzi keksi od čokolade i badema koji podsjećaju na makarone
Hrana i piće
Kolač milijunaša: Prhka poslastica s čokoladom koja se brzinski priprema
Hrana i piće
Čokoladni puding bez šećera i brašna od kojeg ćete biti siti pola dana
Hrana i piće
Recept za bijele čupavce: Sočne kocke u kojima nećete moći prestati uživati
Hrana i piće
Desert koji će popraviti i najsiviji dan: Recept za puding od riže s čokoladom i cimetom
Hrana i piće
Ove kuglice najlakša su verzija Dubai čokolade, ne morate ih peći, a savršen su izbor za blagdanski stol
Hrana i piće
Kremast, hrskav i čokoladan: Recept za prefini desert koji miriše na rum i bademe
Hrana i piće
Najlakši recept za čokoladni biskvit s čokoladnom glazurom – baš je ekstrasočno i fino
Hrana i piće
Ove kuglice od čokolade i oraha su prefine, lako ih je napraviti – ne morate čak ni paliti pećnicu
Hrana i piće
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Hrana i piće
Slatki luksuz iz vaše pećnice: Raskošna torta od Dubai čokolade
Hrana i piće
Chia puding s jagodama i čokoladom: Desert kojemu ne morate odolijevati ako ste na dijeti
Hrana i piće
Čokomanija: Recept za jednostavan kolač s tri sloja čistog gušta
Hrana i piće
Čokoladni puding od riže: Kremasti užitak kojemu je (jako) teško odoljeti
Hrana i piće
Kolačići s makadamijom i bijelom čokoladom: Jednostavan recept za ukusne kolačiće koji prijaju - baš uvijek
Hrana i piće
Meko tijesto i puuuno čokolade: Recept za savršeni blagdanski kolač kojem nitko ne može odoljeti
Hrana i piće
Čokolada za kojom je "poludio" svijet: Recept je jednostavan, ali sastojci baš i nisu
Hrana i piće
Tako jednostavan recept za čokoladnu mousse tortu: Sloj čokolade pa sloj čokolade pa sloj čokolade...