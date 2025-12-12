Dubai čokolada i dalje je vrlo popularna slastica diljem svijeta, ali i inspiracija za pripremu raznovrsnih deserata.

Mi vam danas predlažemo da napravite kuglice od Dubai čokolade, odnosno njezinih glavnih sastojaka – tamne čokolade, bijele čokolade, pistacija i kadaifa.

Tamnu čokoladu upotrijebite za glazuru kuglica, a bijelu za kremu - pomiješajte je zajedno s maslacem od pistacija. Kadaif tijesto, pak, dat će kuglicama nevjerojatnu hrskavost.

Dubai kuglice - sastojci: 400 g tamne čokolade

200 g kadaifa

150 g bijele čokolade

150 g maslaca od pistacija

75 g maslaca

nasjeckane pistacije za dekoraciju

prstohvat soli Dubai kuglice - priprema: Kadaif nasjeckajte na manje komade, pomiješajte ga s običnim maslacem i stavite na štednjak u tavu ili lonac kako biste ga prepržili. Pržite ga na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje dok ne postane hskav i ne dobije zlatno-smeđu boju. Potom pustite da se kadaif ohladi do kraja. Bijelu čokoladu rastopite na pari ili u kratkim intervalima u mikrovalnoj pećnici u trajanju od 10 do 15 sekundi. Rastopljenu bijelu čokoladau pomiješajte s maslacem od pistacija i nešto soli. Ostavite da se smjesa ohladi do kraja. Ohlađeni prženi kadaif umiješajte u kremu od pistacija i bijele čokolade. Od smjese oblikujte 15-ak kuglica, položite ih na lim za pečenje obložen papirom za pečenje i sve zajedno stavite u ledenicu da se smjesa stisne. Rastopite tamnu čokoladu. U rastopljenu čokoladu umačite stisnute kuglice dok ne budu potpuno prekrivene. Otresite višak čokolade, stavite ih na lim za pečenje, pospite ih nasjeckanim pistacijima i vratite u zamrzivač na oko pola sata da se glazura stisne. Poslužite i uživajte. Dobar tek!

Najbolji desert zagrebačkog Adventa? Torta s vrućom čokoladom o kojoj svi pričaju na Fuliranju +4