Galerija 1 1 1 1 Throne je novi pametan gadget za WC školjku, a koji otkriva zdravstveno stanje osobe koja ga koristi. Ima ugrađeni senzor i koristi umjetnu inteligenciju kako bi na temelju stolice pojedinca procijenio njegovo zdravlje.

Throne je proizvod američke start-up tvrtke iz Teksasa. Ima kameru s objektivom od 12 mm, LED prsten za osvjetljenje, mikrofon i senzor pokreta. Uređaj se može opet i iznova puniti – ne morate ga čak ni vaditi iz toaleta kako biste ga napunili jer dolazi s USB-C kabelom dugim četiri metara.

Uređaj se pričvrsti na bočnu stranu WC školjke, poveže s odgovarajućom aplikacijom i odmah počne bilježiti što se događa s probavom pojedinca. Nakon pražnjenja crijeva i puštanja vode, podaci se pojave na zaslonu pametnog telefona.

Throne uređaj za WC školjku - 3 (Foto: Profimedia)

Uređaj podržava Bluetooth i Wi-Fi tehnologiju, a može se povezati s čak šest mobilnih uređaja istovremeno.

Ovo je odličan način da pojedinci testiraju kako njihov organizam reagira na neku novu namirnicu i način prehrane, a bez potrebe da odlaze kod liječnika za takva testiranja.

Throne je dostupan za prednarudžbu po cijeni od 340 američkih dolara ili oko 285 eura. Prvi uređaji uskoro bi trebali biti isporučeni. Korištenje aplikacije, pak, naplaćivat će se 6 dolara mjesečno.

