Ukusan desert možete napraviti od šačice namirnica – i bez paljenja pećnice. Ove čokoladne kuglice s orasima najbolji su dokaz.



Orahe možete prethodno tostirati na tavi da biste im dodali dodatnu dubinu okusa. Nasjeckajte ih na sitne komade, a po želji možete ih i pretvoriti u fini prah prije nego ih pomiješajte s ostalim sastojcima.



Umočite ih u rastopljenu čokoladu i pospite s malo soli – ona će pojačati okus čokolade i poboljšati okus cijelog deserta.



Najteži dio u cijelom receptu je čekanje da se čokolada stvrdne u hladnjaku, a kuglice budu spremne za serviranje.

Čokoladne kuglice s orasima - sastojci: 200 g sitno nasjeckanih oraha

180 g tamne čokolade

100 g mljevenih čajnih keksa

100 g smeđeg šećera

60 g slatkog vrhnja

30 ml meda

1 žlica biljnog ulja

prstohvat soli Čokoladne kuglice s orasima - priprema: Pomiješajte nasjeckane orahe, mljevene kekse i smeđi šećer. Dodajte med i slatko vrhnje i nastavite miješati dok se sastojci ne povežu. Od dobivene smjese oblikujte manje kuglice – upotrijebite po jednu žlicu smjese za svaku kuglice. Položite oblikovane kuglice na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Kuglice stavite u zamrzivač na pola sata da se stisnu. U mikrovalnoj pećnici rastopite čokoladu nasjeckanu na manje komade i jednu žlicu biljnog ulja. Grijte čokoladu u intervalima po 30 sekunde dok se čokolada ne rastopi do kraja. Uronite stisnute kuglice u otopljenu čokoladu, vilicom ih podignite, otresite višak čokolade i vratite na lim. Pospite ih s malo soli i s dodatnim nasjeckanim orasima po želji. Vratite ih u hladnjak da se čokolada stisne do kraja, a potom ih poslužite. Dobar tek!

