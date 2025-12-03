Ukusan desert možete napraviti od šačice namirnica – i bez paljenja pećnice. Ove čokoladne kuglice s orasima najbolji su dokaz.
Orahe možete prethodno tostirati na tavi da biste im dodali dodatnu dubinu okusa. Nasjeckajte ih na sitne komade, a po želji možete ih i pretvoriti u fini prah prije nego ih pomiješajte s ostalim sastojcima.
Umočite ih u rastopljenu čokoladu i pospite s malo soli – ona će pojačati okus čokolade i poboljšati okus cijelog deserta.
Najteži dio u cijelom receptu je čekanje da se čokolada stvrdne u hladnjaku, a kuglice budu spremne za serviranje.
Čokoladne kuglice s orasima - sastojci:
- 200 g sitno nasjeckanih oraha
- 180 g tamne čokolade
- 100 g mljevenih čajnih keksa
- 100 g smeđeg šećera
- 60 g slatkog vrhnja
- 30 ml meda
- 1 žlica biljnog ulja
- prstohvat soli
Čokoladne kuglice s orasima - priprema:
- Pomiješajte nasjeckane orahe, mljevene kekse i smeđi šećer. Dodajte med i slatko vrhnje i nastavite miješati dok se sastojci ne povežu.
- Od dobivene smjese oblikujte manje kuglice – upotrijebite po jednu žlicu smjese za svaku kuglice. Položite oblikovane kuglice na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Kuglice stavite u zamrzivač na pola sata da se stisnu.
- U mikrovalnoj pećnici rastopite čokoladu nasjeckanu na manje komade i jednu žlicu biljnog ulja. Grijte čokoladu u intervalima po 30 sekunde dok se čokolada ne rastopi do kraja.
- Uronite stisnute kuglice u otopljenu čokoladu, vilicom ih podignite, otresite višak čokolade i vratite na lim. Pospite ih s malo soli i s dodatnim nasjeckanim orasima po želji. Vratite ih u hladnjak da se čokolada stisne do kraja, a potom ih poslužite. Dobar tek!
