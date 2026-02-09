Mie Goreng Aceh je dobro začinjeno jelo koje okusima vodi ravno na živopisne ulice Indonezije. Za ovaj specijalitet trebat će vam visoka tolerancija za ljuto – jer se mnogi rasplaču odmah, na prvi zalogaj. Mie Aceh, ponekad poznat i kao mie nyemek Aceh, potječe iz pokrajine Aceh na Sumatri. Riječ je o ljutom i aromatičnom jelu s prženim rezancima u kojem se sastaju mirisni začini, tjestenina i proteini poput piletine, govedine ili morskih plodova. Većina slasti dolazi od umaka koji se priprema od kombinacije aromatičnih sastojaka poput luka, češnjaka i čilija, kao i začina poput zvjezdastog anisa, sjemenki komorača, sjemenki korijandera i kardamoma. Jelo sadrži veliku količinu čilija koju slobodno prilagodite vlastitom ukusu.

Mie Goreng Aceh - sastojci: 300 g rezanaca ili špageta

200 g škampa ili kozica

1 mali ljubičasti luk, tanko narezan

¼ glavice kupusa, tanko narezanog

1 velika rajčica, narezana na kockice

2,5 dl temeljca

2 šalice klica mungo graha Umak: 50 g sušenih crvenih čilija 30 g bird’s eye čilija

40 g češnjaka

100 g ljubičastog luka, nasjeckanog

20 g đumbira

30 g prženog kikirikija

15 g sjemenki korijandera

½ žličice sjemenki komorača

½ šalice ulja

voda po potrebi Začini: 1 žličica kvalitetnog curry praha

3 žlice soja umaka (ili više po potrebi)

2 žlice slatkog soja umaka

¼ žličice mljevenog bijelog papra

Sol po ukusu Mie Goreng Aceh - priprema: U velikoj tavi zagrijte 1 žlicu ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte sve sastojke za umak i pržite uz miješanje dok ne zamirišu, oko 5 minuta. Pazite da ne zagorite sušene čilije jer mogu postati gorki. Prebacite smjesu u blender ili multipraktik i miksajte dok ne dobijete glatki pire. Po potrebi dodajte malo vode kako bi se lakše blendalo, ali nemojte pretjerivati. Vratite umak u tavu i ponovno kuhajte dok voda ne ispari i dok se ulje ne počne odvajati, oko 15–20 minuta na srednje jakoj vatri. Maknite s vatre i potpuno ohladite, zatim spremite u staklenku. Umak se može čuvati u hladnjaku do tjedan dana ili u zamrzivaču do mjesec dana. Ako koristite suhe špagete ili suhe jajčane/lo mein rezance, skuhajte ih al dente (može i malo kraće), zatim isperite hladnom vodom i ostavite sa strane. Stavite sve sastojke za mljevenje u multipraktik i obradite u glatku pastu. Ulje će pomoći procesu, a po potrebi dodajte malo vode. Zagrijte veliki wok ili tavu s 1 žličicom ulja na jakoj vatri. Kad je vruće, dodajte škampe i kratko pržite dok ne postanu ružičasti i potpuno pečeni, oko 1–2 minute (kraće ako su manji). Izvadite ih i ostavite sa strane. U isti wok dodajte ostatak ulja i zagrijte. Dodajte narezani luk i pržite dok ne zamiriše, oko 3 minute. Dodajte oko 5 žlica mie aceh umaka (više ili manje, ovisno o tome koliko ljuto volite) i pržite oko 3 minute. Dodajte kupus i rajčice, promiješajte s umakom i kuhajte oko 1 minute. Ulijte temeljac, pustite da lagano zakuha i kuhajte oko 3 minute. Dodajte rezance, zatim začine, i sve dobro promiješajte. Poklopite i kuhajte oko 2 minute. Maknite poklopac, dodajte klice mungo graha i lagano promiješajte. Kušajte i po potrebi dodatno posolite. Maknite s vatre – preostala toplina će omekšati klice, ali će ostati lagano hrskave, a ne kašaste.

