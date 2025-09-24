Inspiracija za ovaj desert dolazi od viralnog trenda s društvenih mreža kojemu ni mi hrvati nismo odoljeli — slastice koju je osmislila Sarah Hamouda iz Dubaija, Dubai čokolade, poznate pod imenom Can’t Get Knafeh of It. Ovaj recept reinterpretira taj megapopularni okus u obliku elegantne torte.

Rezultat je desert koji je istovremeno poseban, a opet dovoljno jednostavan za pripremu kod kuće. Kadaif možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama orijentalne i turske hrane, a ostale su namirnice svakodnevne. Torta od Dubai čokolade idealna je za posebne i svečane prigode i bez sumnje će oduševiti svakoga tko je kuša.

Torta od Dubai čokolade - sastojci: Za koru 21 g prosijanog kakaa u prahu

50 g kristal šećera

1/8 čajne žličice soli

115 g maslaca, rastopljenog i malo ohlađenog

30 ml mlake vode iz slavine Za nadjev 70 g maslaca, podijeljeno

115 g tijesta za kadaif, (odmrznutog), nasjeckanog

60 g sirovih pistacija, nasjeckanih, plus još za ukras

285 g paste od pistacija, domaće ili kupovne

60 g tahinija

1/8 čajne žličice soli

85 g čokolade s 60 % kakaa, nasjeckane

120 ml vrhnja za šlag

1 žlica meda

krupna morska sol, za posipanje Torta od Dubai čokolade - priprema: Kora Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Obložite kalup za torte s odvojivim dnom (promjera 23 centimetra) papirom za pečenje. U velikoj zdjeli umutite brašno, kakao u prahu, šećer i sol. Ulijte 55 grama otopljenog maslaca i vodu u smjesu brašna i silikonskom špatulom miješajte dok se dobro ne sjedini i dok ne dobijete jednolično tijesto. Rukama odvojite i utisnite 3/4 tijesta u dno kalupa za tortu. Pritisnite tijesto na ravnomjernu debljinu u dno kalupa. Preostalo tijesto odvojite na manje komade i ravnomjerno ih rasporedite uz stranice kalupa i pažljivo utisnite tijesto u žljeb između dna i stranice. Pecite dok ne postane čvrsto na dodir, 25 do 35 minuta. Na pola pečenja zakrenite kalup tako da stražnja strana dođe naprijed. Gotovu koru izvadite iz pećnice i ostavite sa strane. Pećnicu ostavite upaljenu. Nadjev U velikoj tavi na srednjoj vatri otopite maslac. Kada se počne pjeniti dodajte tijesto za kadaif i pržite ga često miješajući i razbijajući grudice kuhačom dok ne dobije boju, oko 4 do 5 minuta. Prebacite u veliku zdjelu i ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da se ohladi, oko 15 minuta. Rasporedite pistacije na lim za pečenje i pecite, dok ne zamirišu i ne dobiju boju, 8 do 10 minuta. Na pola pečenja ih promiješajte. U zdjelu s kadaifom ubacite prepečene pistacije, kremu od pistacija, tahini i sol. Promiješajte lopaticom i ravnomjerno rasporedite smjesu u pripremljenu koru za pitu. Stavite čokoladu u srednje veliku vatrostalnu zdjelu. U malom loncu pomiješajte vrhnje za kuhanje, med i preostalih 15 grama maslaca te kuhajte na srednje jakoj vatri oko 4 minute. Prelijte preko nasjeckane čokolade i ostavite da odstoji dok čokolada ne omekša, 1 minutu, pa miješajte dok ne dobijete glatku kremu. Ohladite čokoladnu smjesu da ne bude vruća ali ostane tekuća, oko 3 minute. Prelijte čokoladnu smjesu preko sloja pistacija i zagladite je silikonskom špatulom. Stavite u hladnjak na 1 sat. Ukrasite nasjeckanim pistacijama i mrvičastom morskom soli.

