Ukusni desert može se napraviti u vrlo kratkom vremenu i s ograničenim izvorom namirnica – ovi keksi od kokosa i banane najbolji su dokaz. Za pripremu keksa potrebno vam je samo dva sastojka: banane i kokosovo brašno. Točnije, u receptu se koriste zrele banane i naribani kokos koji biste inače upotrijebili za pripremu čupavaca.

Ako želite da keksi budu slatki, upotrijebite zrele banane - što zrelije to bolje. Najbolje od svega? Za pripremu ovih keksa ne treba vam posebna pomagala ni posebna slastičarska znanja – dovoljna vam je tek vilica i oko 25 minuta vremena.

Keksi od kokosa i banana - sastojci: 150 g naribanog kokosa

125 g zrelih banana Keksi od kokosa i banana - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Velik lim za pečenje obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. Oguljene zrele banane pretvorite u pire uz pomoć vilice, dodajte naribani kokos i sve dobro promiješajte. Dobivenu smjesu slažite na hrpice na pripremljeni lim – otprilike jednu žlicu smjese za svaki keks. Ostavljajte razmak od oko pet centimetara između keksa. Stavite peći kekse u prethodno zagrijanoj pećnici oko 17 do 20 minuta, odnosno dok keksi ne postanu hrskavi i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite u potpunosti prije posluživanja. Dobar tek!

Punjeni orasima, datuljama ili pistacijama: Prhki uskrsni kolačići koji kriju posebno značenje +0