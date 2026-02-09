Piletina s crnim paprom klasično je jelo inspirirano kineskim restoranima, poznato po sočnoj piletini, aromatičnom umaku i laganoj pikantnosti svježe mljevenog papra.

Ova verzija donosi savršeno hrskavo pržene komade piletine u bogatom sojinom umaku, uz papar i luk i naravno - rižu koja još jače ističe svaki okus. Ova se piletina priprema brzo, a osvojit će vas - još i brže.

Piletina s crnim paprom - sastojci: Piletina 30 g kukuruznog škroba

1 žlica sojinog umaka

1 žlica suhog bijelog vina

1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra

450 g pilećih zabataka bez kože i kosti, narezanih na kocke veličine oko 2,5 cm Umak od crnog papra 60 ml pilećeg temeljca

60 ml sojinog umaka

2 žlice suhog bijelog vina

2 žlice sojinog umaka

1 žlica vode

1 žlica kukuruznog škroba

1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra Za wok 3 žlice biljnog ulja, podijeljeno

1 žlica sitno nasjeckanog češnjaka

1 čajna žličica sitno nasjeckanog svježeg đumbira

150 g zelene paprike, narezane na komade veličine oko 1,5 cm

150 g bijelog luka, narezanog na komade veličine oko 1,5 cm Posluživanje 300 g kuhane bijele riže Piletina s crnim paprom - priprema: U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte kukuruzni škrob, sojin umak, vino i crni papar. Dodajte komade piletine i dobro promiješajte kako bi se piletina ravnomjerno obložila. Ostavite da stoji na sobnoj temperaturi 15 minuta. Za to vrijeme u srednjoj zdjeli pomiješajte pileći temeljac, sojin umak, vino, sojin umak, vodu, kukuruzni škrob i crni papar. Zagrijte 2 žlice biljnog ulja u velikoj tavi (promjera oko 30 cm) na srednje jakoj vatri. Dodajte polovicu piletine i pržite uz miješanje oko 5 minuta. Izvadite na tanjur i ponovite postupak s preostalom piletinom. U istu tavu dodajte preostalu 1 žlicu ulja. Umiješajte češnjak i đumbir te kratko pržite dok ne zamirišu, oko 30 sekundi. Dodajte zelenu papriku i luk te pržite 2–3 minute, dok povrće ne omekša, ali ostane lagano hrskavo. Ulijte umak od crnog papra i kuhajte uz miješanje dok se umak ne zgusne, 2–3 minute. Vratite piletinu u tavu i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci obložili umakom. Poslužite odmah uz kuhanu bijelu rižu.

