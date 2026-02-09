Piletina s crnim paprom klasično je jelo inspirirano kineskim restoranima, poznato po sočnoj piletini, aromatičnom umaku i laganoj pikantnosti svježe mljevenog papra.
Ova verzija donosi savršeno hrskavo pržene komade piletine u bogatom sojinom umaku, uz papar i luk i naravno - rižu koja još jače ističe svaki okus. Ova se piletina priprema brzo, a osvojit će vas - još i brže.
Piletina s crnim paprom - sastojci:
Piletina
- 30 g kukuruznog škroba
- 1 žlica sojinog umaka
- 1 žlica suhog bijelog vina
- 1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra
- 450 g pilećih zabataka bez kože i kosti, narezanih na kocke veličine oko 2,5 cm
Umak od crnog papra
- 60 ml pilećeg temeljca
- 60 ml sojinog umaka
- 2 žlice suhog bijelog vina
- 2 žlice sojinog umaka
- 1 žlica vode
- 1 žlica kukuruznog škroba
- 1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra
Za wok
- 3 žlice biljnog ulja, podijeljeno
- 1 žlica sitno nasjeckanog češnjaka
- 1 čajna žličica sitno nasjeckanog svježeg đumbira
- 150 g zelene paprike, narezane na komade veličine oko 1,5 cm
- 150 g bijelog luka, narezanog na komade veličine oko 1,5 cm
Posluživanje
- 300 g kuhane bijele riže
Piletina s crnim paprom - priprema:
- U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte kukuruzni škrob, sojin umak, vino i crni papar. Dodajte komade piletine i dobro promiješajte kako bi se piletina ravnomjerno obložila. Ostavite da stoji na sobnoj temperaturi 15 minuta.
- Za to vrijeme u srednjoj zdjeli pomiješajte pileći temeljac, sojin umak, vino, sojin umak, vodu, kukuruzni škrob i crni papar.
- Zagrijte 2 žlice biljnog ulja u velikoj tavi (promjera oko 30 cm) na srednje jakoj vatri. Dodajte polovicu piletine i pržite uz miješanje oko 5 minuta. Izvadite na tanjur i ponovite postupak s preostalom piletinom.
- U istu tavu dodajte preostalu 1 žlicu ulja. Umiješajte češnjak i đumbir te kratko pržite dok ne zamirišu, oko 30 sekundi. Dodajte zelenu papriku i luk te pržite 2–3 minute, dok povrće ne omekša, ali ostane lagano hrskavo.
- Ulijte umak od crnog papra i kuhajte uz miješanje dok se umak ne zgusne, 2–3 minute. Vratite piletinu u tavu i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci obložili umakom.
- Poslužite odmah uz kuhanu bijelu rižu.
