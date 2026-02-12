Ako ste se ikada, makar i kroz ekran, susreli s rojevima bicikla koji su zaštitini znak Nizozemske, sigurno vas neće iznenaditi podatak da se i najveće parkiralište za bicikle na čitavom svijetu nalazi u toj zemlji. Točnije, u Utrechtu, uz Glavni željeznički kolodvor. Zapravo – ispod njega. Riječ je o doista impresivnoj podzemnoj garaži koja raspolaže s 12 500 parkirnih mjesta, a računajući i parkirna mjesta za bicikle oko kolodvora, broj za tisuću veći.

Arhitektonski koncept značajno odstupa od uobičajene slike podzemnih garaža. Umjesto tamnog i zatvorenog prostora, ova je garaža svijetla i prozračna. Posebno oblikovan čelični krov sa 49 svjetlosnih jastuka omogućuje prodor prirodnog svjetla i stvara osjećaj povezanosti s vanjskim prostorom, a konstrukciju nose tri upečatljiva betonska nosača koji prolaze kroz više etaža i istovremeno imaju statičku i estetsku funkciju.

Kroz prizemlje objekta proteže se javna biciklistička staza, dok se s nje granaju rampe koje vode prema parkirnim mjestima na donjoj i gornjoj razini. Promet unutar garaže je jednosmjeran, što dodatno povećava sigurnost i protočnost. Posebnost ovog parkirališta je i to što je vožnja biciklom unutar objekta dopuštena. Velika pažnja posvećena je rasvjeti i orijentaciji. Svjetlosni signali pokazuju gdje su slobodna mjesta, a digitalni sustav navodi korisnike prema dostupnim pozicijama.

Parkiralište za bicikle otvoreno je 24 sata dnevno, a prvih 24 sata je i besplatno. Korisnici se prijavljuju i odjavljuju s karticom javnog prijevoza. Osim mjesta za standardne bicikle, osigurani su i prostori za modele većih dimenzija, poput teretnih bicikala ili onih sa širim upravljačem. U sklopu objekta nalazi se i servisna točka za popravke, održavanje i kupnju opreme, kao i tisuću “javnih” bicikala, poznatih pod nazivom OV-bicikli. Nadzornici redovito kontroliraju korištenje parkinga te uklanjaju bicikle koji ondje ostanu duže od 28 dana.

Projekt su zajednički realizirali Grad Utrecht, ProRail i Nizozemske željeznice, a cilj bio osigurati bolju pristupačnost kolodvou i istovremeno potaknuti održive oblike prijevoza. U sklopu razvoja šireg područja oko željezničkog kolodvora planirano je ukupno oko dvadest i dvije tisuće parkirnih mjesta za bicikle raspoređenih na više lokacija. Utrecht je ovim projektom još jednom potvrdio status grada koji biciklizam stavlja u središte svoje prometne strategije – u praksi.

