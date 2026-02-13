Lažne kremšnite s keksom savršen su izbor kada želite jednostavan desert koji ne traži puno posla, a ni pečenja u pećnici. Za pripremu kreme trebat će vam tek nekoliko sastojaka, poput pudinga od vanilije i vrhnja za šlag. Lažne kremšnite slobodno prilagodite vlastitom ukusu. Donji sloj keksa možete tanko premazati pekmezom od šumskog voća ili malina prije nego što nanesete kremu, što će dati laganu voćnu svježinu i lijep kontrast slatkoj kremi. Gornji sloj keksa možete preliti jednostavnom čokoladnom glazurom pripremljenom od otopljene čokolade i malo ulja ili maslaca, a možete ih i samo posuti šećerom u prahu za klasičan, minimalistički izgled. Odlično funkcionira i posipan kakaom ili naribanom čokoladom.

Važno je da puding bude potpuno ohlađen prije nego što mu dodate šlag kako bi krema ostala čvrsta i prozračna. Kekse nemojte predugo namakati – dovoljan je kratak dodir s mlijekom – da kolač ne bi postao premekan. Za najljepše rezove koristite oštar nož, koji ćete prije svakog reza kratko umočiti u toplu vodu i obrisati.

Lažne kremšnite - sastojci: 300 g keksa

1 l mlijeka + za namakanje keksa

3 pudinga od vanilije bez dodanog šećera (po 40 g)

3 žlice šećera

2 vanilin šećera

350 ml vrhnja za šlag Lažne kremšnite - priprema: Od litre mlijeka odvojite 200 ml mlijeka pa u tome razmutite puding od vanilije i šećer. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja pa umiješajte razmućeni puding žustro miješajući. Kuhajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne i postane gusta. Maknite s vatre, prekrijte prozirnom folijom tako da dodiruje površinu pudinga i ostavite da se potpuno ohladi. Vrhnje istucite u čvrsti šlag. Ohlađeni puding kratko izmiksajte da postane gladak, zatim mu lagano umiješajte tučeno vrhnje u nekoliko navrata dok ne dobijete prozračnu, ali stabilnu kremu. Kekse kratko umačite u mlijeko i posložite ih u jedan sloj na dno kalupa. Preko keksa ravnomjerno premažite svu kremu i zagladite površinu. Na vrh posložite još jedan sloj lagano namočenih keksa i nježno ih pritisnite da se poravnaju s kremom. Kolač stavite u hladnjak i ostavite da se hladi najmanje nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi omekšali, a krema se lijepo stisnula.

