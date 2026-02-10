Galerija 0 0 0 0 Majčina dušica (Thymus serpyllum L.) aromatična je boljka poznata po svojoj ljekovitosti i prepoznatljivom mirisu. Njezini sitni listići i ružičasti cvjetići iza nježnog izgleda skrivaju veliku moć.

Majčina dušica izuzetno je otporna biljka koja uspijeva u vrlo zahtjevnim uvjetima - odlično podnosi sušu, žegu i kamenjar, a svoj karakterističan miris i ljekovita svojstva duguje eteričnim uljima koja se nalaze u listovima i cvjetovima.

Upravo su ti dijelovi biljke najvrjedniji i koriste se u narodnoj i fitoterapijskoj praksi. Djeluje dezinfekcijski, smanjuje upalne procese i pomaže organizmu u borbi protiv bakterija, virusa i gljivica.

Osobito je poznata po blagotvornom djelovanju na dišni sustav, povoljno utječe na probavu, pomaže kod problema mokraćnim sustavom i u očuvanju ženskog zdravlja... Poznata je i po umirujućem djelovanju, pa se često primjenjuje kod nervoze, napetosti, nesanice i glavobolja.

Iako je mnogi nazivaju timijanom, valja naglasiti da su majčina dušica i timijan različite biljke. Timijan, čiji je latinski naziv Thymus vulgaris, razlikuje se od majčine dušice i načinom rasta, izgledom i aromom (majčina dušica ima blažu, ali pomalo gorku aromu, dok je timijan intenzivniji i pikantniji), ali njihova su ljekovita svojstva vrlo slična.

Osim u ljekovite svrhe, majčina dušica ima važnu ulogu i u gastronomiji. Koristi se svježa ili sušena kao začin koji jelima daje posebnu aromu i blagu gorčinu. Odlično se slaže s jelima od mesa i ribe, povrćem, krumpirom, juhama i umacima, a često se koristi i u mediteranskoj kuhinji.

Zbog snažnog mirisa dodaje se umjereno, najbolje pri samom kraju pripreme, kako bi zadržala svoja aromatična i nutritivna svojstva. Uz kulinarsku primjenu, često se priprema i kao čaj, koji je jedan od najjednostavnijih i najraširenijih načina korištenja ove vrijedne biljke.

Savjeti lokalaca: Kako naručiti kavu u Španjolskoj? +1