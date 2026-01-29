Glazura od krem sira popularan je način za dovršiti i ukrasiti tortu od mrkve, crveni baršunasti kolač, ali i neke druge vrste slastica od kakaa. Radi se, baš kao ime, sugerira od krem sira te zaslađuje šećerom u prahu. U glazuru se obično dodaje maslac i nešto ekstrakta vanilije.

Da bi ova glazura imala savršenu teksturu i kiselkasto-slatki okus, važno je pridržavati se nekih osnovnih pravila.

Nemojte sve sastojke stavljati odjednom

Jedna od najčešćih pogrešaka u pripremi glazure od krem sira jest dodavanje svih sastojaka odjednom u zdjelu od miksera. Nemojte to činiti. Krem sir prvo samostalno izradite mikserom dok ne dobijete kremastu i glatku smjesu, tek onda postupno dodajte druge sastojke. Na ovaj način dobit ćete optimalnu teksturu glazure koja je savršena za razmazivanje i ukrašavanje slastica.

Sastojci neka budu sa sobne temperature

Iznimno je važno da maslac i krem sir imaju sobnu temperaturu prije nego što se stave u mikser. Ako su prehladni, ovi se sastojci neće dobro povezati, a glazura neće biti glatka i lagana. Nije dobro niti da su previše topli ili rastopljeni – zbog toga će glazura postati prerijetka i teška za korištenje. Idealna sobna temperatura krem sira i maslaca za slastice je 18 Celzijevih stupnjeva.

Ohlađenu glazuru lakše je premazati preko torte (Foto: Shutterstock)

Pripazite na boju maslaca

Ako vam je važan izgled glazure, pripazite koju ćete vrstu maslaca staviti u smjesu. Maslac intenzivno žute boje mogao bi vam pokvariti željeni rezultat, pa je bolje upotrijebiti svijetlije maslace provjerenog brenda.

Upotrijebite punomasni krem sir

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite punomasni krem sir kvalitetnog brenda za pripremu glazure. Ovakav sir daje punoću okusa i ekstra kremastu teksturu. Ako je glazura previše slatka, osvježite je s malo limunova soka ili nešto iscijeđene limete.

Ne zaboravite kušati glazuru tijekom pripreme i prilagoditi je vlastitim preferencijama bez obzira na recept koji koristite.

Ohladite prije ukrašavanja

Nemojte niti predugo miksati glazuru – predugo miksanje moglo bi prorijediti strukturu glazure i upropastiti vam posao.

Izrađenu glazuru od krem sira stavite u hladnjak da se stisne prije nego što krenete s ukrašavanjem torte ili kolača. Ohlađenu smjesu lakše ćete premazati preko slastice.

