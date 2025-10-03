Zuppa inglese je klasični talijanski desert s piškotama, kremom od vanilije i čokolade. Ta slojevita slastica nosi neobično ime – doslovno se prevodi kao engleska juha. Smatra se da je inspiracija za recept stigla od engleskih deserata koji se poslužuju u čašama (trifle), ali je prilagođen talijanskom ukusu.

Piškote se tradicionalno umaču u aromatični, intenzivno crveni talijanski liker Alchermes, ali postoje i recepti s limoncellom te razblaženim rumom za kolače. Boju Alchermesa možete dobiti i tako da pomiješajte amaretto liker sa sokom od nara. Također, neki kuhari na vrh dodaju i tučeno slatko vrhnje koje posipaju kakao ili naribanom čokoladom.

Zuppa Inglese - sastojci: 10 žumanjaka

140 g šećera

1,20 l punomasnog mlijeka (5 šalica)

1 žličica ekstrakta vanilije

60 g škrobnog brašna (gustin)

150 g tamne čokolade, grubo nasjeckane

28–30 piškota

240 ml likera Alchermes (ili zamjena: amaretto + sok od nara)

240 ml vode

kakao i šećer u prahu za posipanje Zuppa Inglese - priprema: Za kremu zagrijte mlijeko s vanilijom dok ne postane vruće (ne smije zakuhati), zatim maknite s vatre. U većoj zdjeli pomiješajte žumanjke i šećer. Dodajte škrobno brašno i dobro izmiješajte da smjesa bude glatka. Uz stalno miješanje pjenjačom, polako ulijevajte vruće mlijeko u smjesu od jaja. Kad se sve sjedini, vratite u lonac i kuhajte na laganoj vatri. Miješajte dok se krema ne zgusne – trebala bi biti dovoljno gusta da obloži stražnju stranu kuhače bez kapanja. Oko 690 g kreme (otprilike 3 šalice) prebacite u zasebnu zdjelu. U lonac s preostalom kremom dodajte nasjeckanu čokoladu i miješajte dok se ne otopi i sjedini. Dobivenu čokoladnu kremu prebacite u drugu zdjelu. Obje zdjele pokrijte prozirnom folijom tako da dodiruje površinu kreme (da se ne stvori korica). Ohladite do kraja. U široku zdjelu ulijte liker Alchermes i vodu. Svaku piškotu kratko (oko 1 sekundu sa svake strane) umočite u tekućinu i složite na dno veće posude za posluživanje. Po potrebi piškote možete prelomiti da pokrijete rubove. Preko piškota rasporedite polovicu čokoladne kreme. Zatim složite drugi red piškota umočenih u liker i preko njih nanesite polovicu kreme od vanilije. Ponovite postupak još dva puta – ukupno će biti 4 sloja kreme i 4 sloja piškota. Pazite da zadnji sloj bude krema od vanilije. Ohladite u hladnjaku nekoliko sati. Prije posluživanja pospite kakaom i šećerom u prahu.

Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače +3