Ovaj svilenkasti puding od riže s čokoladom i cimetom priprema se lako, a sasvim će vam sigurno – obojiti dan. Za njegov raskošan i pun okus zaslužni su kakao u prahu i cimet, a ovaj je desert pravi dokaz kako su najbolje stvari u životu upravo one najjednostavnije.

Malo prženih badema ovom će desertu dodati i svečaniji štih, a ako vas je već ponijelo festivno raspoloženje – dodajte mu i kap ruma ili viskija.

Puding od riže s čokoladom i cimetom - sastojci: 480 ml punomasnog mlijeka

90 g nekuhane riže (jasmin, arborio ili basmati)

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice mljevenog cimeta

¼ čajne žličice soli

2 žlice kakaa u prahu

100 g šećera

prženi bademi, za ukras, po želji Puding od riže s čokoladom i cimetom- priprema: U srednje veliki lonac stavite sve sastojke osim prženih badema. Dobro promiješajte. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, pa vatru sasvim smanjite i kuhajte (bez poklopca) 30 do 40 minuta, povremeno miješajući. Poslužite toplo ili hladno, po želji ukrasite prženim bademima. Pokriveno plastičnom folijom (tako da ona sasvim dodiruje površinu pudinga) može stajati u hladnjaku do 3 dana.

