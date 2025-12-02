Ovaj svilenkasti puding od riže s čokoladom i cimetom priprema se lako, a sasvim će vam sigurno – obojiti dan. Za njegov raskošan i pun okus zaslužni su kakao u prahu i cimet, a ovaj je desert pravi dokaz kako su najbolje stvari u životu upravo one najjednostavnije.
Malo prženih badema ovom će desertu dodati i svečaniji štih, a ako vas je već ponijelo festivno raspoloženje – dodajte mu i kap ruma ili viskija.
Puding od riže s čokoladom i cimetom - sastojci:
- 480 ml punomasnog mlijeka
- 90 g nekuhane riže (jasmin, arborio ili basmati)
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- ½ čajne žličice mljevenog cimeta
- ¼ čajne žličice soli
- 2 žlice kakaa u prahu
- 100 g šećera
- prženi bademi, za ukras, po želji
Puding od riže s čokoladom i cimetom- priprema:
- U srednje veliki lonac stavite sve sastojke osim prženih badema. Dobro promiješajte.
- Zakuhajte na srednje jakoj vatri, pa vatru sasvim smanjite i kuhajte (bez poklopca) 30 do 40 minuta, povremeno miješajući.
- Poslužite toplo ili hladno, po želji ukrasite prženim bademima.
- Pokriveno plastičnom folijom (tako da ona sasvim dodiruje površinu pudinga) može stajati u hladnjaku do 3 dana.
Jaje u sarmi ili ne? "Sporni" sastojak koji je podijelio naciju našao se i u receptu starom 70 godina +2