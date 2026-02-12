Galerija 1 1 1 1 Želite li savršeno ispeći meso baš svaki put? Nabavite kuhinjski termometar. Ovo je pomagalo zapostavljeno u brojnim domaćinstvima, a to je prava šteta. Ono vam jamči da ćete idealno ispeći meso - baš svaki put.

Treba imati na umu da različite vrste mesa iziskuju različite temperature i vrijeme pečenja. Kod junetine, primjerice, postoji širi raspon prihvatljivih temperatura ovisno o osobnim preferencijama, odnosno volite li da vam meso bude slabije ili jače pečeno.

Temperatura mesa se provjerava tako da se kuhinjski termometar umetne u najdeblji dio komada mesa koji termički obrađujete.

Kada znate da ste savršeno ispekli junetinu

Junetina je jedna od rijetkih vrsta mesa kod koje idealna unutarnja temperatura mesa ovisi o osobnim preferencijama. Ako volite jesti slabo pečen odrezak (eng. rare) temperatura bi trebala biti između 50 i 54 stupnja Celzija. Ljubitelji srednje pečenog odreska (eng. medium rare ili medium) trebali bi postići temperaturu od 54 do 57 stupnja Celzija, dok oni koji vole dobro ispečeno trebaju ciljati na unutarnju temperaturu mesa od 71 do 77 stupnja Celzija.

Burger od mljevene junetine bi trebao biti dobro pečen te imati unutarnju temperaturu od 71 stupnja Celzija kako bi se uništile sve potencijalne bakterije prisutne na površini mesa.

Savršeno pečena janjetina (Foto: Shutterstock)

Kada znate da ste savršeno ispekli janjetinu

Janjetina također dopušta određenu dozu fleksibilnosti – ne možete ju jesti baš “krvavu”, ali srednje pečeno janjeće meso je posve u redu. Znat ćete da ste janjetinu ispekli medium kad unutrašnja temperatura dosegne 63 Celzijeva stupnja. Ako radije volite jesti dobro pečenu janjetinu, temperatura bi trebala dosezati između 71 i 77 Celzijev stupanj.

Kada znate da ste savršeno ispekli svinjetinu

Svinjetina je vrsta mesa koja se često presuši u termičkoj obradi - što od straha ili neiskustva u pripremi spomenute namirnice. Ako želite biti sigurni da ste savršeno ispekli svinjske kotlete, unutrašnja temperatura trebala bi iznositi 63 Celzijeva stupnja.

Kada znate da ste savršeno ispekli ribu

63 Celzijeva stupnja je i idealna unutrašnja temperature brojnih vrsta ribe, a pogotovo lososa i tune.

Kada znate da ste savršeno ispekli piletinu

Pileća prsa su pečena kada unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa doseže 74 Celzijeva stupnja. Tamno meso poput pilećeg batka i zabatka možete peći i nešto duže dok ne dosegne 80 ili čak 88 Celzijeva stupnja.

Savršeno pečena pačja prsa (Foto: Shutterstock)

Kada znate da ste savršenu ispekli pačetinu

Patka je pečena kada unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa doseže 74 Celzijeva stupnja. Ili je to barem slučaj za batke i zabatke. Pačja prsa, pak, najfinija su kada su srednje pečena odnosno kad dosežu temperaturu od 54 do 57 Celzijeva stupnja.

Kada znate da ste savršeno ispekli puretinu

Unutrašnja temperatura puretine bi također trebala dosezati temperaturu od 74 Celzijeva stupnja. Ako puricu pečete cijelu, imajte na umu da toplina ostaje zarobljena u mesu i kada se ono izvadi iz pećnice.

Zato je poželjno puricu izvadite iz pećnice kada najdeblji dio purećih prsa dosegne unutrašnju temperaturu od 68 stupnjeva Celzija, a batak 74 Celzijev stupnja. Pustite da se meso odmara 20-ak minuta – temperatura će nastaviti rasti u tom periodu.

