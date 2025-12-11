Bunet, poznat i kao bonet tipičan je desert iz Pijemonta koji se tradicionalno priprema još od 13. stoljeća, a podsjeća na tamnu verziju panna cotte ili crème caramela. Taj kremasti slatkiš ime, baš kao i izgled duguje riječi za šešir. Priprema se od kakaa, jaja i tipičnih keksa - amaretta te aromatizira rumom. Osim u malim okruglim kalupima može se pripremiti u jednom velikom pa se u tom slučaju poslužuje narezan na kriške. Volite li kremaste slastice koje mirišu na rum i bademe s notom hrskavosti, bunet bi vam se mogao itekako svidjeti.

Bunet - sastojci: Karamel: 2 žlice šećera

60 ml vode Puding: 6 žlica šećera

4 srednja jaja

500 ml mlijeka

3 žlice nezaslađenog kakaa, prosijanog

30 ml ruma

70 g amaretti keksa, zdrobljenih Za posluživanje: amaretti keksi Bunet - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Za karamel stavite šećer i vodu u manji lončić na srednje jaku vatru. Pustite da lagano zavrije i da karamel potamni i zgusne se. Maknite s vatre i rasporedite karamel u 6 kalupića za puding. Ostavite sa strane. U velikoj zdjeli umutite jaja i šećer dok se šećer ne otopi, a smjesa ne postane blijeda i prozračna. Dodajte mlijeko, kakao, rum i zdrobljene amaretti kekse pa sve dobro izmiješajte. Ulijte smjesu u kalupiće, zatim ih stavite u duboki lim ispunjen vodom kako biste pripremili pečenje u bain-marieu. Pecite 35–40 minuta, ili dok se puding ne stisne — provjerite čačkalicom: treba izaći čista iz sredine jednog pudinga. Izvadite iz pećnice i potpuno ohladite, zatim stavite u hladnjak najmanje 2 sata — još bolje preko noći. Poslužite dobro rashlađeno, ukrašeno dodatnim amaretti keksima.

