Bilo da izbjegavate šećer i brašno jer želite skinuti kilograme ili vam treba dodatna doza proteina, ovaj je puding idealna poslastica. Zahvaljujući visokom glikemijskom indeksu proći će sati dok ne ogladnite.
Sastojci za puding:
- 1/2 avokada
- 1 žlica lješnjaka
- 1 žlica chia sjemenki
- 1/2 žličice sezama
- 1 žličica bučinih sjemenki
- 1/2 žličice cimeta
- 1/2 žlice kokosova maslaca
- 3 žličice kakaa
- zrela banana
- 2 žličice meda ili agavina sirupa prema želji
- tamna čokolada za ukrašavanje
Priprema:
- Chia sjemenke natopite u pola šalice tople vode. Prepolovite avokado, izvadite mu košticu i ogulite ga.
- Pomiješajte lješnjake, sezam, bučine sjemenke i izmiksajte ih u mlincu za kavu ili blenderu.
- Dodajte im bananu, avokado, omekšali maslac, chia sjemenke s vodom i cimet pa miksajte najmanje minutu kako bi puding bio što kremastiji. Dodajte vode toliko da dobijete željenu gustoću.
- Ukrasite naribanom čokoladom. Poslužite i uživajte.
Savjet: Lješnjake slobodno zamijenite bademima ili orasima, a možete odabrati i sjemenke prema želji. Ako nemate avokado, nije problem – udvostručite količinu kokosova maslaca.
7 predobrih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja morate probati +1