Bilo da izbjegavate šećer i brašno jer želite skinuti kilograme ili vam treba dodatna doza proteina, ovaj je puding idealna poslastica. Zahvaljujući visokom glikemijskom indeksu proći će sati dok ne ogladnite.

Sastojci za puding:

1/2 avokada

1 žlica lješnjaka

1 žlica chia sjemenki

1/2 žličice sezama

1 žličica bučinih sjemenki

1/2 žličice cimeta

1/2 žlice kokosova maslaca

3 žličice kakaa

zrela banana

2 žličice meda ili agavina sirupa prema želji

tamna čokolada za ukrašavanje

Priprema:

Chia sjemenke natopite u pola šalice tople vode. Prepolovite avokado, izvadite mu košticu i ogulite ga. Pomiješajte lješnjake, sezam, bučine sjemenke i izmiksajte ih u mlincu za kavu ili blenderu. Dodajte im bananu, avokado, omekšali maslac, chia sjemenke s vodom i cimet pa miksajte najmanje minutu kako bi puding bio što kremastiji. Dodajte vode toliko da dobijete željenu gustoću. Ukrasite naribanom čokoladom. Poslužite i uživajte.

Savjet: Lješnjake slobodno zamijenite bademima ili orasima, a možete odabrati i sjemenke prema želji. Ako nemate avokado, nije problem – udvostručite količinu kokosova maslaca.

