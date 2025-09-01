Galerija 1 1 1 1 Obroci bogati bjelančevinama tema su ovoga tjednog jelovnika – za prvi tjedan u rujnu koncentrirali smo se na fina i zasitna jela koja obiluju bjelančevinama biljnog i životinjskog porijekla.



Ponedjeljak bez mesa počinjemo finim varivom od kupusa i leće, nastavljamo s kremastim slanutkom, te tjesteninom u umaku od sira i slanine.

Ovoga tjedna pripremit ćemo i sočan gulaš od pilećeg mesa, lisnato tijesto punjeno lososom, te najfinije svinjske kotlete.

Čak je i subotnji desert proteinski – predlažemo vam fine slatke palačinke na bazi bjelanjaka koje obiluju bjelančevinama.

Varivo od kupusa i leće (Foto: Getty Images)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata za sedam finih jela – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 1.9. – Varivo od kupusa i leće

Fino jelo može se napraviti i od skromnih namirnica. Ovo varivo od svježeg kupusa i crvene leće najbolji je dokaz toj tvrdnji. Jednostavno je za napraviti, a vrlo je fino i zasitno.

Utorak, 2.9. – Kremasta tjestenina sa sirom, špekom i graškom

Pasta alla carbonara je prepoznatljivo i kremasto talijansko jelo koje se jede diljem svijeta, a iznimno je popularno i u Hrvatskoj. Kremasta tekstura ne dobiva se dodavanjem vrhnja niti mlijeka već upotrebnom jaja i sira Pecorino, dok dubinu okusa daje guanciale.

Po uzoru na slavnu carbonaru nastalo je i ovo jelo s nešto većim popisom namirnica, a koje oduševljava na prvi griz.

Slanutak u kremastom umaku (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 3.9. – Pileći gulaš s pivom

Napravite fino jelo od pilećeg mesa i piva . Imamo recept za amerikaniziranu verziju irskog gulaša u kojem glavnu riječ vode zabatci s kostima i tamno pivo.

Četvrtak, 4.9. – Kremasti slanutak

Slanutak u kremastom i gustom umaku sjajna je ideja kad želite pojesti nešto ukusno, a nemate puno vremena za pripremu jela. Upotrijebite li već kuhani slanutak iz konzerve, ovo jelo složit ćete u svega 20-ak minuta.

Losos u lisnatom tijestu (Foto: Shutterstock)

Petak, 5.9. – Losos u lisnatom tijestu

En croûte je francuski naziv za termičku obradu neke namirnice u tijestu – kako onome lisnatome, tako i onome za pite. Jedan od najpopularnijih specijaliteta tom tehnikom je saumon croûte, odnosno losos pečen u lisnatom tijestu .

Subota, 6.9. – Proteinska palačinke

Palačinke su mnogima omiljeni doručak, desert ili međuobrok. Ako ih napravite samo s bjelanjkom i bez brašna , dobit ćete ukusni proteinski zalogaj koji će postati savršeni izbor prije i nakon odlaska u teretanu.

Proteinske palačinke samo s bjelanjkom (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 7.9. – Svinjski kotleti

Svinjski kotleti uvijek su dobra ideja – bez obzira trebate li brzi ručak ili večeru. Servirati ih možete uz kuhani krumpir, rižu i tjesteninu, ili poslužiti s nešto svježeg domaćeg kruha i sezonske salate. Imamo recept za najsavršenije svinjske kotlete .

