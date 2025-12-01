Norveška ima nekolicinu ukusnih božićnih kolača, a sandnøtter je jedna od najlakših blagdanskih slastica za napraviti.



Riječ je o tradicionalnim šećernim božićnim keksima koji se rade od maslaca, krumpirovog škroba, šećera, jaja i praška za pecivo. Imaju teksturu nalik na pijesak, vrlo su lagani i ukusni, te se tope u ustima.



Svoju laganu teksturu duguju upotrebi krumpirovog brašna – nemojte mijenjati ovaj sastojak za kukuruzni škrob, keksi vam neće uspjeti.



Sandnøtter se najčešće aromatizira vanilijom. Ako, pak želite uravnotežiti okuse i količinu šećera u slastici – napravite ovu verziju s limunovom koricom. Dašak citrusa bit će divno iznenađenje na blagdanskom stolu.

Sandnøtter keksi - sastojci: 300 g krumpirovog škroba

150 g maslaca

150 g bijelog šećera

2 jaja

2 čajne žličice praška za pecivo

korica 1 velikog limuna Sandnøtter keksi - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. U jednoj posudi pomiješajte krumpirov škrob, prašak za pecivo i koricu jednog limuna. U drugoj zdjeli pomiješajte šećer i maslac te ga mikserom izgradite u pjenastu smjesu. U maslac i šećer postupno dodajte jaja i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu, a na kraju dodajte i mješavinu na bazi krumpirovog škroba. Dobivenu smjesu podijeli na jednake dijelove, od smjese oblikujte male kuglice i poslažite ih na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Kekse lagano spljoštite rukom ili stražnjom stranom vilice. Između svake kuglice ostavi nešto mjesta. Pecite kekse na srednjoj rešetki u pećnici oko 10 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlaćanu boju. Pripazite da vam keksi ne izgore. Ohladite kekse prije posluživanja, a čuvajte ih u hermetički zatvorenu kutiju. Dobar tek!

