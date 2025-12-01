Norveška ima nekolicinu ukusnih božićnih kolača, a sandnøtter je jedna od najlakših blagdanskih slastica za napraviti.
Riječ je o tradicionalnim šećernim božićnim keksima koji se rade od maslaca, krumpirovog škroba, šećera, jaja i praška za pecivo. Imaju teksturu nalik na pijesak, vrlo su lagani i ukusni, te se tope u ustima.
Svoju laganu teksturu duguju upotrebi krumpirovog brašna – nemojte mijenjati ovaj sastojak za kukuruzni škrob, keksi vam neće uspjeti.
Sandnøtter se najčešće aromatizira vanilijom. Ako, pak želite uravnotežiti okuse i količinu šećera u slastici – napravite ovu verziju s limunovom koricom. Dašak citrusa bit će divno iznenađenje na blagdanskom stolu.
Sandnøtter keksi - sastojci:
- 300 g krumpirovog škroba
- 150 g maslaca
- 150 g bijelog šećera
- 2 jaja
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- korica 1 velikog limuna
Sandnøtter keksi - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva.
- U jednoj posudi pomiješajte krumpirov škrob, prašak za pecivo i koricu jednog limuna. U drugoj zdjeli pomiješajte šećer i maslac te ga mikserom izgradite u pjenastu smjesu.
- U maslac i šećer postupno dodajte jaja i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu, a na kraju dodajte i mješavinu na bazi krumpirovog škroba.
- Dobivenu smjesu podijeli na jednake dijelove, od smjese oblikujte male kuglice i poslažite ih na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Kekse lagano spljoštite rukom ili stražnjom stranom vilice. Između svake kuglice ostavi nešto mjesta.
- Pecite kekse na srednjoj rešetki u pećnici oko 10 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlaćanu boju. Pripazite da vam keksi ne izgore.
- Ohladite kekse prije posluživanja, a čuvajte ih u hermetički zatvorenu kutiju. Dobar tek!
