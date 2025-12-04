Ovaj kolač nadahnut je koktelom mimozom i idealan je izbor kada želite pripremiti nešto posebno za doručak ili kasni brunch, a što ne zahtijeva previše posla.

Kombinacija naranče, brusnica i prosecca daje mu svježinu i laganu kiselkastu notu, dok je sama tekstura mekana i nježna, baš kao što se i očekuje od kolača za doručak.

Mimoza kolač s brusnicama idealan je za brojne prigode jer izgleda svečano, a pravi se sasvim lako.

Mimoza kolač s brusnicama - sastojci: ulje, za namastiti lim

230 g maslaca, omekšalog

350 g šećera, plus za posluživanje

2 žlice sitno naribane korica naranče, podijeljeno; plus još za posluživanje (od 2 naranče)

2 jaja

2 žumanjka

480 g glatkog brašna

½ čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica soli

½ čajne žličice sode bikarbone

240 ml svježeg soka od naranče

125 g grčkog jogurta

120 ml prosecca

340 g brusnica, svježih ili smrznutih, podijeljeno Mimoza kolač s brusnicama - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Uljem namastite lim za pečenje dimenzija 33x23 cm, obložite ga papirom tako da ostavite po 5 cm sa svake strane prazno, pa namastite i papir. U velikoj zdjeli mikserom s nastavcima za tijesto miksajte maslac i 300 g šećera na srednje jakoj brzini dok ne postanu pjenasti, oko 5 minuta. Dodajte 1 žlicu korice naranče i miksajte na srednje niskoj brzini samo dok se ne sjedini. Umiksajte jedno po jedno jaje pa žumanjke. U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i sodu bikarbonu. Dodajte polovicu suhih sastojaka u kremastu smjesu i miksajte na maloj brzini samo dok se ne sjedine. Dodajte sok od naranče i jogurt te miksajte na srednjoj brzini dok se ne poveže. Dodajte prosecco i preostale suhe sastojke te miksajte na maloj brzini dok se sve ne sjedini. Umiješajte 2/3 brusnica. Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i pospite preostalim brusnicama. U maloj zdjeli pomiješajte 50 g šećera i 1 žlicu korice naranče pa i to pospite preko tijesta. Pecite kolač dok ne postane zlatnosmeđe boje i dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izlazi čista, 50 do 55 minuta. Ostavite kolača da se ohladi pa pospite s još šećera i još naribane korice naranče. Dobar tek i živjeli!

