Galerija 4 4 4 4 Ovaj tjedan ne želimo previše vremena provoditi u kuhinji perući posuđe. Biramo samo jednostavne recepte koji se mogu spremiti bez previše planiranja i vremena na kupovinu i pripremu, a po inspiraciju smo zavirili u domaću tradicionalnu, ali i međunarodnu kuhinju. Pronaći ćete recepte s mesom, ribom, ali i one kojima dominira povrće. Pa krenimo…

Ponedjeljak - Tjestenina s kobasicama, sirom i rajčicama

Pasta alla zozzona ili u prijevodu s talijanskog jezika 'prljava tjestenina' popularno je jelo koje potječe iz Rima. Riječ je o kombinaciji dviju (ili čak triju) popularnih tjestenina – carbonare i amatriciane (s natruhama cacio e pepea). Kada se priprema pasta alla zozzona, najčešće se kuha tjestenina cjevastog oblika poput rigatonija te poslužuje u gustom i bogatom umaku napravljenom od rajčice, žumanjka i pikantnog sira od ovčjeg mlijeka s kobasicama i slaninom. Evo kako je možete napraviti i kod sebe doma.

Utorak – Dalmatinska čičvarda

Gusto, zasitno i fino varivo na bazi slanutka u Dalmaciji se naziva čičvarda, a obogaćuje se i slaninom. U njega slobodno možete ukuhati i koju domaću kobasicu kako bi jelo bilo zasitnije. Imamo recept!

Srijeda – Riža s pirjanim kupusom

Ovo mediteransko jelo nadahnuto je grčkim lahanorizom, a sastoji se od namirnica koje su nježne za novčanik, poput kupusa i riže. Da biste riži produbili okus, skuhajte je na pilećem temeljcu, a cijelo jelo oplemenite maslacem, ljutikom i pokojim začinom. Cijeli postupak pripreme jela pronađite ovdje.

Četvrtak – Curry od gljiva

Curryji su indijska jela koja se rade od različitih vrsta mesa, ribe i plodova mora, a s obzirom na to da u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta živi otprilike trećina vegetarijanaca i vegana – u nekima dominiraju tek namirnice biljnog porijekla. Donosimo vam recept za upravo takav curry kojemu su glavni sastojak gljive.



Petak – Pečena riba na mediteranski način

Pečena riba na mediteranski način jedno je od jednostavnih jela oko kojih se ne morate previše truditi, a imaju sjajan okus. Recept je toliko svestran da možete upotrijebiti bilo koju vrstu ribe – od brancina do bakalara. Evo što trebate napraviti.

Subota – Pileća piccata

Pileća piccata jedno je od talijanskih jela koje služe kao primjer da su jednostavna jela često i najslasnija. Piccata se u Italiji ne veže nužno za piletinu, nego i za teletinu ili druge vrste mesa koje se najprije stanje nožem, zatim uvaljaju u brašno pa prže, a slast im daje lagani umak od kapara i limuna. Kliknite ovdje za recept.

Napravite proteinske palačinke (Foto: Shutterstock)

Nedjelja – Čokoladne proteinske palačinke

Ukusne palačinke možete napraviti i s povećanim udjelom bjelančevina, a bez sastojaka životinjskog porijekla. Umjesto jaja upotrijebite lanene ili chia sjemenke, a kravlje mlijeko zamijenite biljnim mlijekom od soje. U smjesu dodajte i nešto brašna od heljde i zobi, koje su bogate proteinima, dok će vam dodatnu dozu bjelančevina donijeti proteinski prah. Evo što morate napraviti za ove palačinke.

