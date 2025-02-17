Svinjski kotleti uvijek su dobra ideja – bez obzira trebate li brzi ručak ili večeru. Servirati ih možete uz kuhani krumpir, rižu i tjesteninu, ili poslužiti s nešto svježeg domaćeg kruha i sezonske salate.



Da biste uživali u ukusnom i sočnom kotletu važno je da meso dosegne sobnu temperaturu prije nego što ga stavite na zagrijano ulje. Predlažemo vam da meso izvadite iz hladnjaka oko pola sata prije termičke obrade kako biste ostvarili taj cilj.



Uklonite višak vlažnosti s površine kotleta, a potom ga natrljajte začinskom mješavinom na bazi češnjaka i luka u prahu, dimljene paprike, soli i papra i stavite peći. Okus će, pak, lijepo zaokružiti jednostavni umak od mesnog temeljca.

Svinjski kotleti u finom umaku - sastojci: Za kotlete: 4 svinjska kotleta debljine oko 2,5 centimetara

1 žlica brašna

1 čajna žličica luka u prahu

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica čili praha

½ čajne žličice dimljene paprike

sol i papar po želji

biljno ulje Za umak: 250 ml pilećeg temeljca

2 žlice meda

1 žlica jabučnog octa

1 žlica maslaca

svježi peršin za posluživanje Svinjski kotleti u finom umaku - priprema: Izvadite svinjske kotlete iz hladnjaka pola sata prije nego što ih planirate ispeći da dosegnu sobnu temperaturu. Posolite ih i pustite da odstoje 30 minuta, a potom papirnatim ručnikom uklonite višak vlažnosti s njihove površine. Pomiješajte jednu žlicu brašna s lukom i češnjakom u prahu, dimljenom paprikom te nešto crnog papra po želji. Utrljajte ovu mješavinu s obje strane svinjskih kotleta. Na tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepecite kotlete. Pecite kotlete oko dvije do tri minute na jednoj strani dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, a potom okrenite meso i nastavite ga peći još oko pola minute. Smanjite temperaturu na lagano, pokrijte tavu poklopcem i nastavite termički obrađivati meso oko 5 do 10 minuta, odnosno dok se ne ispeče do kraja. Znat ćete da je meso gotovo kada kuhinjski termometar u najdebljem dijelu kotleta pokazuje 62 Celzijeva stupnja. Izvadite meso iz tave, prekrijte ga aluminijskom folijom i pustite da odmori oko pet minuta. Dok se meso odmara pripremite umak. Podlijte preostalu masnoću s tave s mesnim temeljcem, jabučnim octom i medom. Dobro promiješajte i postružite zagorjele dijelove mesa i masnoće s dna tave. Kuhajte umak dok se ne zgusne. Potom ga uklonite s tave i u njega umiješajte jednu žlicu maslaca.

