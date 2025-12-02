Galerija 1 1 1 1 Klizanje na otvorenom sastavni je dio prosinačkih adventskih druženja – u Hrvatskoj i u svijetu. U Varaždinu je nedavno otvoreno najveće klizalište na otvorenom u Hrvatskoj, a prostire se na 1900 četvornih metara na Kapucinskom trgu, što je otprilike tristotinjak kvadrata više nego veličina Ledenog parka u Zagrebu.



Ako želite još veću površinu za svoje bravure, zaputite se u susjedstvo, gdje varaždinsko zauzima tek šestinu klizališta City Park Ice Rinka, koje se često (krivo) proziva najvećim u Europi, a koje se nalazi u Gradskom parku u Budimpešti.

Najveće klizalište na otvorenom u Hrvatskoj nalazi se u Varaždinu (Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell)

To europsko klizalište na otvorenom prostire se na nevjerojatnih 12 tisuća četvornih metara, a smješteno je između Trga heroja i dvorca Vajdahunyad u glavnom mađarskom gradu. Ovdje se kliže još od 1870. godine, pa se smatra i jednim od najstarijih klizališta na otvorenom u Europi.

City Park Ice Rink iznimno je popularan izbor za klizanje na kraju kalendarske godine te uoči božićno-novogodišnjih praznika. Klizaljke se ovdje mogu iznajmiti za 3000 mađarskih forinti ili oko 8 eura po osobi, a cijena ulaznice za klizanje varira ovisno o dobi klizača i vremenu u kojem želite klizati. Obiteljska ulaznica za četiri osobe stoji, primjerice, 7500 mađarskih forinti ili 20 eura, dok za 69 eura možete dobiti sezonsku ulaznicu za jednu odraslu osobu s 10 uključenih dolazaka na klizanje.

Najveće europsko klizalište na otvorenom nalazi se u Moskvi (Foto: Shutterstock)

Ipak, City Park Ice Rink u Budimpešti nije i najveće klizalište na otvorenom u Europi. Ta titula ipak pripada moskovskom klizalištu, a koje je smješteno ispred VDNKh kompleksa te se prostire na čak 20 tisuća četvornih metara – površina je to 16 spojenih olimpijskih bazena.

Najveće europsko klizalište odjednom može primiti oko pet tisuća klizača. Karta za odrasle može se kupiti već od 8 eura, ako iste bukirate preko službenih internetskih stranica.



Najveće klizalište na otvorenom na svijetu posve je prirodno, a smješteno je u Kanadi. Točnije, riječ je o kanalu Rideau u Otawi, koje se zaledi svakoga siječnja te do ožujka pruža Kanađanima priliku da kližu na klizalištu dugom 7,8 kilometara i površine 165,621 kvadratnih metara.

