Zima u Europi podrazumijeva kraće dane, zahlađenje i puno toplih napitaka. No, na krajnjem sjeveru starog kontinenta, realnost je potpuno drukčija, te gradovi i mjesta provode mjesece u gotovo potpunom mraku, s jako malo svjetlosti. Taj fenomen poznat je pod nazivom polarna noć. Ipak, ljudi u tom mjestima žive, rade i funkcioniraju, a ako ste lovci na ovaj fenomen, zaputite se u neke od ovih gradova…

Tromso (Norveška)

Iako ovdje svjetlosti u pravilu nema od sredine studenog pa sve do sredine siječnja, grad koji se naziva i Parizom sjevera u to doba živi sto na sat, te se upravo na taj način bore protiv mraka. Festivali i koncerti česti su u ovim mjesecima, a sve se to događa pod budnim okom Aurore Borealis (koju se tad često može doživjeti). Unatoč mraku, stanovnike se potiče da što više vremena provedu vani i u druženju, što 80 tisuća stanovnika ovog grada uredno i čini.

Tromso (Foto: Getty Images)

Longyearbien (Norveška)

U ovom mjestu živi dvije i pola tisuća duša, i najnaseljenije je mjesto arhipelaga Svalbard. Ovdje mrak traje prilično dugo, pa tako sunčevu svjetlost stanovnici ne vide od kraja listopada do sredine veljače. Naravno, mrak se itekako reflektira na svakodnevni život, pa tako djeca u školu idu s lampama na glavi, a ljudi nose reflektirajuće prsluke kao obavezan dio odjeće. I ovdje je fokus na druženjima i aktivnostima, a zanimljivo je i da ako idete van grada, preporuka je nositi obavezno pušku zbog opasnosti koje prijete od polarnih medvjeda.

Rovaniemi (Finska)

Grad poznat kao dom Djeda Božićnjaka, u mraku je od početka prosinca do početka siječnja. Ipak, ovaj grad s obzirom da se brendirao kao mjesto u kojem živi Djed Božićnjak, živi jako dobro od zimskog turizma, tako da su ovdje u zimi na svakom koraku ukrasi, lampice i slično. Naravno, Finci k'o Finci, puno vremena provode u saunama, koje imaju važnu društvenu ulogu. Uživa se i u zimskim sportovima, potiče aktivni život…

Kiruna (Foto: Getty Images)

Kiruna (Švedska)

Najsjeverniji švedski grad dom je za 17 tisuća stanovnika, a originalno je izgrađen i nastanjen zbog istoimenog rudnika. Ovdje se sunce ne vidi tri tjedna, ali često ga zamjenjuje polarna svjetlost. Također, ribolov u ledu, festivali, klizanje olakšavaju svakodnevicu žiteljima, a i usporedbi s drugim gradovima, ovdje je vrijeme bez svjetla „mila majka“.