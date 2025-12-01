Galerija 1 1 1 1 Topla jela na žlicu savršen su izbor za prvi tjedan prosinca. Na svoj jelovnik ovog ćemo tjedna uvrstiti toplo varivo, gulaš i curry.



Ponedjeljak bez mesa započet ćemo upravo curryjem od slanutka i kikirikija, a koji se radi s već gotovom pastom za ovo aromatično indijsko jelo, te tako štedi mnogo vremena u kuhinji.



Pripremit ćemo i krepko varivo s piletinom i povrćem te zasitan gulaš s junetinom. Ugrijat ćemo se ovaj tjedan i tjesteninom s mljevenim mesom te uživati u finom rižotu s kozicama.



Početak zime nemoguće je provesti bez fritula – ako ih ne planirate pojesti na nekoj adventskoj kućici, napraviti ih možete i kod kuće ove subote.

Curry od slanutka (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 1.12. – Curry od slanutka i kikirikija

Ništa se ne može mjeriti s pravim "curryjem" koji se radi s domaće pripremljenom pastom od tostiranih začina i svježih sastojaka spojenih u mužaru u jednu divnu okusno-aromatičnu bazu.

No ako želite napraviti dobar curry kod kuće – s prečicom, odnosno kupovnom pastom za curry, ovo je idealni recept. Predlažemo vam curry od slanutka i kikirikija kod kojih upravo ove dvije namirnice predstavljaju glavni izvor bjelančevina.

Utorak, 2.12. – Omlet kao pizza

Iskombinirajte dva popularna jela - omlet i pizzu – kako biste uživali u zdravom, ukusnom i finom jelu koji možete napraviti u manje od pola sata.



Omlet-pizza j e odličan način da se riješite povrća iz hladnjaka i započnete dan s ukusnim obrokom koji će vas držati sitima pola dana. Osim jaja i povrća trebat će vam i omiljene dodatke za pizzu poput sira i umaka od rajčice.

Pasta alla Montecarlo (Foto: Midjourney)

Srijeda, 3.12. – Varivo s piletinom i povrćem

Fino jelo na žlicu uvijek je dobar izbor zimi. Danas vam predlažemo jednostavno varivo s piletinom , krumpirom, mrkvom, brokulom, graškom i kukuruzom koje možete skuhati za 40-ak minuta.

Četvrtak, 4.12. – Pasta alla Montecarlo

Pasta alla Montecarlo naizgled spaja nespojive sastojke, a neki će reći da spada u one recepte za koje je teško povjerovati da su doista talijanski. Riječ je o kuhanoj tjestenini u bogatom umaku od junetine, kobasica i povrća uz dodatak vrhnja i pesta.

Fritule (Foto: Shutterstock)

Petak, 5.12. – Rižoto s kozicama

Na jugu Sjedinjenih Američkih Država rado se jede rižoto s kozicama . Da bi riži podarili dodatni okus ista se kuha na pasti od kozica, a koju je vrlo lako smiksati u bledneru ili sjeckalici povrća. Cijeli recept za ovo fino jelo potražite ovdje.

Subota, 6.12. – Fritule

Recept za babine fritule chefa Melkiora Bašića su apsolutni hit. Ne samo da recept daje fantastične rezultate, već se i vrlo lako pamti. Svega ide po jedan – jogurt, jaje, vanilin šećer i slično. Umjesto oštrog brašna kombinirajte oštro i glatko, a smjesu začinite s malo cimeta, a po želji možete dodati i grožđice namočene u nešto ruma.

Nedjelja, 7.12. – Gulaš od junetine

Pfefferpotthast je popularni njemački gulaš od junetine . Izvorno je bio narodno jelo, no s vremenom je stekao popularnost zbog svog bogatog okusa i pripreme koja ne traži puno truda. Imamo recept!

