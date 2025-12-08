Galerija 1 1 1 1 Započeli su Adventi diljem Hrvatske, koji nude zanimljive okusne kombinacije – sve od bunceka u krafni do fritulinke – slatke palačinke pohane u smjesi za fritule.



Ako biste radije tipična adventska jela pripremili kod kuće, imamo za vas tjedni jelovnik koji se temelji upravo na uobičajenim namirnicama.



Ovoga tjedna kuhat ćemo sarmu, brzo jelo od kobasica i njoka, ali i vučenu svinjetinu. Za ljubitelje ribe i plodova mora tu je i prefini bouillabaisse, a za one koji izbjegavaju hranu životinjskog podrijetla gulaš od gljiva.



Adventska druženja nemoguće je zamisliti bez fritula, a mi vam predlažemo one punjene Oreo keksima.

Krumpir pečen u kori (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite recepte za sedam jela – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 8. 12. – Gulaš od gljiva

Odličan gulaš može se napraviti i bez komadića mesa. Ovaj gulaš od gljiva najbolji je dokaz toj tvrdnji. Najbolji okus jela dobit ćete ako gulaš pripremite od različitih gljiva – upotrijebite sve od šampinjona do divljih gljiva poput vrganja, sunčanica, lisičarki, smrčaka i sličnih jestivih vrsta – u svježem ili sušenom obliku.

Utorak, 9. 12. – Vučena svinjetina

Vučena svinjetina popularno je jelo američke kuhinje, a koje je u posljednjih nekoliko godina postalo poznato i na hrvatskim adventskim festivalima.

Riječ je o komadu svinjetine – najčešće lopatice – koja se dugo termički obrađuje na laganoj temperaturi kako bi meso omekšalo toliko da se vilicom može usitniti na tanke trakice. Mekano meso potom se miješa s umakom za roštilje (BBQ umakom) te najčešće poslužuje u sendvičima.

Srijeda, 10. 12. – Pečeni krumpir u kori

Pečeni krumpir u kori sjajno je zimsko jelo. Jednostavno ga je pripremiti, a iznimno je zasitno. Napuniti ga, pak, možete sastojcima po želji. Od obveznog maslaca, preko kiselog vrhnja do vučene svinjetine, koje vam je možda ostalo od dana prije.

Bouillabaisse (Foto: Shutterstock)

Četvrtak, 11. 12. – Njoki s kobasicama

Ne znate što biste jeli? Što kažete na mekane njoke u sočnom umaku na bazi rajčica i kobasica ? Kupite li već gotove njoke u trgovini, cijeli ručak može biti gotov za 20-ak minuta. Najbolje od svega? Jelo se priprema u jednom loncu, što smanjuje vrijeme pripreme, ali i pranja i pospremanja nakon ručka.

Petak, 12. 12. – Bouillabaisse

Bouillabaisse je francusko jelo slično našemu brudetu – ta gusta mediteranska juha puca od okusa mora, a obuhvaća nekoliko vrsta bijele ribe, rakove, lignje i nezamjenjivo maslinovo ulje. Imamo recept!

Sarma je mnogima omiljeno zimsko jelo (Foto: Shutterstock)

Subota, 13. 12. – Fritule s Oreo keksima

Jeste li ikada probali fritule punjene Oreo keksima ? To jelo popularno je na američkim adventskim sajmovima, a sastoji se od Oreo keksa umočenih u smjesu sličnu onoj za palačinke te isprženih u dubokom ulju. Konačni rezultat? Pržene kuglice tijesta nalik na fritule, a koje skrivaju hrskavo i slasno iznenađenje.

Nedjelja, 14. 12. – Sarma

Kakva bi to bila zima i advent bez sarme? Isprobajte ovaj tradicionalni recept, koji je toliko jednostavan da s njim ne možete pogriješiti.

