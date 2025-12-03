Shortbread je tradicionalni škotski keks koji se radi od tri osnovna sastojka: brašna, šećera i visokog udjela maslaca, a koji mu daje vrlo bogat okus i prhku teksturu.



Kada se sloj tog prhkog keksa prelije karamelom i čokoladom, dobiva se kolač poznat pod imenom shortbread millionaire . U Hrvatskoj se isti često prevodi i kao kolač milijunaša, a svoje ime duguje raskošnoj kombinaciji okusa koja će se svidjeti i najbogatijim ljudima na svijetu.



Ako ga želite prilagoditi blagdanskom vremenu u cijelu kombinaciju uključite i nešto tradicionalnih božićnih začina i dobit ćete prefine božićne kocke u kojoj će uživati cijela obitelj.



Najbolje od svega? Kolač je lako napraviti ako slijedite naše savjete u nastavku teksta.

Božićne kocke - sastojci: Za prhko tijesto: 330 g glatkog brašna

225 g maslaca sa sobne temperature

110 tamnog šećera

60 ml melase

2 čajne žličice mljevenog đumbira

1 čajna žličica mljevenog cimeta

¼ čajne žličice mljevenih klinčića Za karamelu: 400 ml kondenziranog zaslađenog mlijeka

140 g smeđeg šećera

85 g maslaca

1 čajna žličica mljevenog đumbira Za čokoladnu glazuru: 300 g tamne čokolade

prstohvat soli Božićne kocke - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane. Napravite prhko tijesto: mikserom izradite maslac, smeđi šećer i melasu u glatku smjesu. Začinite je mljevenim đumbirom, cimetom i klinčićem i nastavite miksati dok ne dobijete pjenastu smjesu. Potom dodajte brašno i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu. Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup – utisnite je ravnomjerno u dno kalupa i pecite oko 20 minuta dok rubovi ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ostavite da se baza kolača hladi barem pola sata prije nego što na nju prelijete karamelu. Napravite karamelu: u loncu pomiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko, smeđi šećer, maslac i đumbir. Kuhajte sve zajedno na laganoj vatri dok se šećer ne rastopi. Potom povećajte temperaturu štednjaka i pustite da tekućina zakuha. Nastavite sve zajedno kuhati dok ne potamni i ne zgusne se. Prelijte karamelu preko ohlađene baze prhkog tijesta. Ostavite na sobnoj temperaturi barem 30 minuta da se ohladi i stisne. Kolač po želji možete staviti i hladnjak preko noći. U mikrovalnoj pećnici rastopite čokoladu, prelijte je preko stvrdnute karamele i lagano posolite po želji. Vratite sve zajedno u hladnjak na oko dva sata da se čokolada stvrdne. Kada ste spremni za serviranja, narežite kolač na kocke i poslužite. Dobar tek!

