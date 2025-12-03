Shortbread je tradicionalni škotski keks koji se radi od tri osnovna sastojka: brašna, šećera i visokog udjela maslaca, a koji mu daje vrlo bogat okus i prhku teksturu.
Kada se sloj tog prhkog keksa prelije karamelom i čokoladom, dobiva se kolač poznat pod imenom shortbread millionaire. U Hrvatskoj se isti često prevodi i kao kolač milijunaša, a svoje ime duguje raskošnoj kombinaciji okusa koja će se svidjeti i najbogatijim ljudima na svijetu.
Ako ga želite prilagoditi blagdanskom vremenu u cijelu kombinaciju uključite i nešto tradicionalnih božićnih začina i dobit ćete prefine božićne kocke u kojoj će uživati cijela obitelj.
Najbolje od svega? Kolač je lako napraviti ako slijedite naše savjete u nastavku teksta.
Božićne kocke - sastojci:
Za prhko tijesto:
- 330 g glatkog brašna
- 225 g maslaca sa sobne temperature
- 110 tamnog šećera
- 60 ml melase
- 2 čajne žličice mljevenog đumbira
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
- ¼ čajne žličice mljevenih klinčića
Za karamelu:
- 400 ml kondenziranog zaslađenog mlijeka
- 140 g smeđeg šećera
- 85 g maslaca
- 1 čajna žličica mljevenog đumbira
Za čokoladnu glazuru:
- 300 g tamne čokolade
- prstohvat soli
Božićne kocke - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Napravite prhko tijesto: mikserom izradite maslac, smeđi šećer i melasu u glatku smjesu. Začinite je mljevenim đumbirom, cimetom i klinčićem i nastavite miksati dok ne dobijete pjenastu smjesu. Potom dodajte brašno i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu.
- Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup – utisnite je ravnomjerno u dno kalupa i pecite oko 20 minuta dok rubovi ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ostavite da se baza kolača hladi barem pola sata prije nego što na nju prelijete karamelu.
- Napravite karamelu: u loncu pomiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko, smeđi šećer, maslac i đumbir. Kuhajte sve zajedno na laganoj vatri dok se šećer ne rastopi. Potom povećajte temperaturu štednjaka i pustite da tekućina zakuha. Nastavite sve zajedno kuhati dok ne potamni i ne zgusne se.
- Prelijte karamelu preko ohlađene baze prhkog tijesta. Ostavite na sobnoj temperaturi barem 30 minuta da se ohladi i stisne. Kolač po želji možete staviti i hladnjak preko noći.
- U mikrovalnoj pećnici rastopite čokoladu, prelijte je preko stvrdnute karamele i lagano posolite po želji. Vratite sve zajedno u hladnjak na oko dva sata da se čokolada stvrdne. Kada ste spremni za serviranja, narežite kolač na kocke i poslužite. Dobar tek!
