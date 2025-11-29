Ukratko – ako tražite poklon dovoljno osoban, ukusan, mirisan i lijep – to je domaći liker. Ovdje ne trebate ni destileriju ni neko prebogato iskustvo, već samo dobre sastojke, strpljenje i lijepu bocu. Pa ako ne znate što ponijeti u goste, evo nekoliko likera koje može napraviti „bez pol muke“…

Limoncello

Ogulite 6 – 8 limuna, te kore prekrijte litrom jakog alkoholnog pića (idealno votka, može i gin). Ostavite da stoji desetak dana (ako želite još intenzivniji okus možete i dulje, maksimalno mjesec dana). Nakon što smjesa odstoji, vrijeme je da napravite sirup, koji radite prema omjeru 1 šalice šećera otopljenoj u 1 šalici vode. Što dodajete više sirupa razrijedit ćete alkoholnu bazu, odnosno, više šećera podrazumijeva slađi limoncello. I to je to, smjesu rasporedite u boce i uljepšajte nekom Božić.

Medica

Lagano zagrijte 500 ml meda da dobijete tekuću smijesu, a zatim dodajte litru rakije (lozovača) i 1 limun narezan na ploške. Sve to dobro promiješajte i ostavite da stoji 10 – 15 dana. Nakon toga procijedite u boce i uživajte. Tj., neka uživaju oni kojima ćete pokloniti ovu medicu.

Čokoladni liker

Među vašim prijateljima sigurno ima poveći broj zaljubljenika u slatko, pa valja zadovoljiti i njihova nepca. U loncu zagrijete 0,2 l mlijeka i jednako toliko slatkog vrhnja. Dodajte 150 – 200 grama tamne čokolade i otopite. Kad više nije vruće, dodajte 0,3 l ruma ili votke. Po želji, stavite malo kakaa ili vanilije. Ovaj liker obavezno držite u hladnjaku.

Liker od kave

Za sve kavopije, evo i recepta kako napraviti jednostavan liker na bazi kave. Skuhajte 0,5 l jake crne kave, dodajte 400 g šećera i pustite da se otopi. Kad se ohladi, dodajte 0,5 l ruma i 1 vanilin štapić. Ostavite 7 dana i nakon toga prepustite se finim okusima kave.

Liker od jabuke i cimeta

Ovaj liker nam zvuči kao idealni napitak za hladne zimske dane. U staklenu ubacite tri narezane jabuke i dva štapića cimeta. Na to dodajte 3 žlice meda i sve prelijte s 0,7 l votke (može i lozovače). Ostavite 10 do 15 dana i povremeno potresite. Nakon toga, procijedite i zabava može početi.

Banana liker

Narežite 2 zrele banane, te ih pomiješajte sa šećerom (200 grama) i žličicom limunova soka. Sve zdrobite vilicom i dodajte pola litre ruma. Ostavite 5 do 7 dana, i nakon toga procijedite kroz gustu gazu.

Ok, neki od likera ste napravili, i što sad, valja i urediti boce za poklanjanje… Za početak, kupite ljepljivu etiketu, te napišite naziv likera i datum. Koristite manje staklene boce, ne veće od pola litre. U liker, ovisno o sastojcima, dodajte komad naranče, limuna… Oko grla boce stavite mali konopčić s nekom zgodnom porukom osobi kojoj ga poklanjate.