Galerija 5 5 5 5 "Znate li kako je ovaj kvart dobio ime“, ćakulamo u autu koturajući se prema Klari, pizzeriji koja se hvali na sva usta. Idemo pa stanemo. Nadglasavamo kruljenje u želucima čekajući u raskopanom Trokutu da se vozači iz suprotnog smjera provuku kraj vozila naslaganih na preuskoj cesti. Malo dalje, usporavamo radi biciklista, radova, mame koja gura kolica po cesti i rupetina u asfaltu. Festina lente!

"Dobio je ime po Bermudskom trokutu, nikada nećemo izaći odavde", smije se vođa puta i dodaje kako joj navigacija već deset minuta pokazuje da nam treba sedam minuta do odredišta. Eh da nismo toliko gladne, možda bismo više uživale u vožnji. Kada je nada da ćemo stići na vrijeme za rezervaciju posustala: ta-naaa! Svjetlo na kraju kvarta pokazuje da smo stigli.

Elegantni ulaz i lijepo dizajnirani logo podsjećaju nas da smo ipak u civilizaciji, pred pizzerijom Klara u Svetoj Klari, zagrebačkom kvartu u kojem se gradi punom parom, tik do Trokuta. Vrata nam otvara simpa konobarica i korak, dva, nađemo se u krasnom prostoru koji bi mirne duše mogao biti ozbiljan restoran s bijelim stolnjacima i tanjurima što dolaze u sljedovima. Ali nije, nego je fina pizzerija, u koju možete doći i na sendviče, tjestenine, rižota, mesna jela i salate, uz to i pijuckati koktele oko kojih se itekako trude – ili pak ujutro svratiti na speciality kavu.

Prostor je iznenađujuće velik, svijetao, kao što i priliči Klari - nipošto sterilan i poprilično udoban. Odmah na ulazu uveseljava šareni etažer pun lizalica i bombona (čisto da znate, ako preskočite desert, ili vodite sa sobom klince). Uhvatite li stol u prvom redu do krušne peći i pizzaiola koji stvaraju čaroliju iza pulta, možete i pratiti što se događa u otvorenoj kuhinji. Svjetski, a naše 😊.

Simpa konobarica s početka priče nam je još jedan svijetli primjer kakvi trebaju biti domaćini restorana: osluškuju goste i tu su za sva pitanja kada ih zatrebamo, a ako gosti nisu od priče i znaju što žele od života i pizze, puštaju ih da jedu u miru. Onima koji ne znaju neke od najvažnijih talijanskih pojmova kao što su: bresaola, ricotta, cacio e pepe i nduja rado će sve objasniti.

Napuhani rubovi

Klara se u krugovima tamanitelja pizza hvali prvenstveno zbog famoznog tijesta. Njihov zaštitni znak nije obična napoletana - na prvi pogled se vidi da je riječ o modernom stilu, canottu s debeljuškastim, napuhanim rubovima. Canotto ili gumeni čamac, odnosno brodić za napuhavanje, poštena je asocijacija, ali mi ćemo je usporediti s oblacima na kojima plove fini sastojci jer nam je to romantičnije.

Iako meko i lagano tijesto ima dovoljno karaktera da se ne rastopi u ustima – ipak ćete trebati malo žvakati. Tijesto kojem je dato dovoljno vremena da fermentira koliko treba signal je da vam nakon obroka neće biti teško u želucu, osim ako baš ne pretjerate s količinama ili odlučite isprobati sve koktele s liste i popiti im sav San Servolo.

Cijene pizza nisu kvartovske – Margheritu ćete platiti 10 eura, Breasaolu s umakom od tartufa 16,50 eura, a većina pizza je oko 12, 13 eura. No nisu niti sastojci kvartovski, a i struja košta pa uzmite i to u obzir... Najpopularnija im je Diavola, za sve one koji se žele naljutiti mekom, pikantnom kobasicom – ndujom i talijanskim kulenom. Kako smo ovisnici o pistacijama odlučili smo se za Coppa Verde koja spaja kremu od pistacija, buđolu, dimljeni sir i lučice. Blistave bijele loptice pune svježine pokazale su se odličnom protutežom zelenom namazu kojem ne nedostaje okusa i mirisa, ali voljeli bismo da je Coppa Verde još mrvicu sočnija – možda inače i je, možda je baš naša mrvu dulje stajala ili provela koju sekundu više u peći, možda su u šumi… ali sve u svemu sjajna pizza!

Jako nam se svidjela i Contadina Affumicata, koju ne znamo izgovoriti kako treba, ali nam zvuči kao protagonostica talijanske sapunice. Uživali smo u kombinaciji dimljenog sira, ricotte, pancete, šunke, gljiva i malih žutih rajčica. Ova divota je na suprotnoj strani spektra kad je riječ o sočnosti koje su puna usta. Mali minus je to što su rajčice ispustile previše soka i navlažile sredinu tijesta, ali preživjeli smo.

Da svaka ima svoj faktor, pokazala nam je Carbonara koja nas je zavela paprom - odlična ideja i izvedba! Papar suptilno žari i mami na zalogaj po zalogaj po zalogaj… Ova pizza utjelovljuje dva talijanska klasika na istom tijestu: cacio e pepe (sir i papar) plus panceta s dehidriranim žumanjkom koja miriše na carbonaru. Obećali smo si da ćemo idući put isprobati i neke druge divote, provjeriti kako se slaže tzaziki umak s pršutom i balzamičkim octom u pizzi Benvenuti ili isprobati spoj ricotte,mozzarelle, gorgonzole i slatke kruške (Gorgonzola, pera e noci). Na odlasku smo u džep spremili samo jedan bombon, umjesto deserta, za kasnije.

Ponovilo se!

Još ideja za slasne pizze potražite u nastavku.

