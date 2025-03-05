Ocat je jedna od glavnih namirnica u većini smočnica u hrvatskim domaćinstvima. Taj proizvod poboljšat će okus gotovo svakog jela. Ključan je za pripremu marinada za meso i preljeva za salate. Sastavni je dio brojnih kuharskih trikova, a litra običnog bijelog octa košta nešto više od jednog eura.

Produljuje rok trajanja bobičastog voća

Bobičasto voće, a pogotovo ono organsko, ima kratak rok trajanja. Šarene borovnice, maline, kupine i drugo bobičasto voće mogu početi truliti i unutar 24 sata otkad ste ih kupili. Da biste spriječili truljenje, važno ih je dobro oprati odmah nakon što ih donesete kući.



Izvadite bobičasto voće iz pakiranja i uronite ga u kupku sastavljenu od vode i octa u omjeru 5:1. Na jednu litru vode ulijte oko 200 ml octa i pustite da se tako namače oko pet minuta.

Istraživanja su pokazala da octena kiselina pomaže u uništavanju spora plijesni i bakterija s površine voća, što produljuje njegov rok trajanja. Ne brinite se, nećete osjetiti okus octa na voću nakon pranja.

Olakšava guljenja jaja

Guljenje kuhanih jaja nekada može biti iznimno težak zadatak jer je ljusku nemoguće odvojiti od kuhanog ploda, a da se on ne ošteti. Ako želite spriječiti taj scenarij, u vodu u kojoj planirate skuhati jaja stavite i malo octa – otprilike dvije čajne žličice običnog bijelog octa. Ocat će omekšati ljusku tijekom kuhanja i olakšati vam posao.

Olakšava poširanje jaja

Alkoholni ocat olakšava i poširanje jaja . Jednu čajnu žličicu bijelog octa stavite u vruću vodu u kojoj ćete poširati jaja – kiselina će vam pomoći da se jaje na raspadne, a da bjelanjak održi svoj oblik.

Bijeli ocat je cjenovno prihvatljiva namirnica koja će poboljšati okus brojnih jela (Foto: Shutterstock)

S njime možete napraviti mlaćenicu

Slijedite recept u kojem je nužno dodati mlaćenicu, ali nemate taj proizvod kod kuće? Nema problema! U jednu šalicu punomasnog kravljeg mlijeka stavite jednu žlicu octa, pričekajte pet minuta i dobit ćete – mlaćenicu!

Pomaže kod kuhanja krumpira

Da biste dobili optimalno kuhani plod za pripremu salate od krumpira, korisno je dodati i malo – octa. Magazin Home Cook World tvrdi da u krumpire koje planirate kuhati oko 30 minuta dodate malo octa u kipuću vodu oko 13. minute kuhanja.



Dodavanje octa u kipuću vodu stvorit će tanku koricu na vanjskom sloju krumpira. Ta kora pomoći će krumpiru da zadrži svoj oblik, da se ne raspadne i ne postane kašast.

Spašava kod presoljenog variva

Stavili ste previše soli u juhu, varivo ili gulaš? Dodajte malo octa i tako pokušajte uravnotežiti okuse.

Omekšava žilavo meso

Ocat je sastavni dio brojnih marinada. To i ne čudi kada ta namirnica učinkovito omekšava (žilavo) meso – upotrijebiti možete sve, od vinskog i jabučnog octa do onog običnog bijelog.

"Termički obrađuje" sirovu ribu

Ceviche je tradicionalno latinoameričko jelo od svježe ribe i plodova mora koji se "kuhaju" u soku od limete i limuna. Ako na raspolaganju nemate citruse da biste obradili sirove plodove mora za to jelo, poslužiti se možete i octom.

Ubrzava dizanje kruha

Dodate li u tijesto za kruh jednu žlicu jabučnog octa, ono će se bolje i brže dići. Ocat će reagirati u kombinaciji s kvascem i ubrzati njegovu aktivaciju, ali i podariti kruhu sjajan okus.

Dobra za probavu: Sol koju ljudi kupuju jer miriše po kuhanim jajima +1