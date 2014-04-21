Galerija 1 1 1 1 Posljednjih godina goji bobice munjevito su osvojile europsko i američko tržište. Stižu s Himalaje, gdje ih već stoljećima jedu, ali i koriste u medicini zbog njihovih izvrsnih svojstava. U Aziji ih nazivaju "crvenim dijamantima", a prodaju se i u hrvatskim trgovinama po cijeni od oko 3 eura za 100 grama sušenih plodova.



Osnovne karakteristike goji bobica:

* jačaju imunološki sustav,

* poboljšavaju vid,

* poboljšavaju cirkulaciju, opuštaju krvne žile i snižavaju povišen krvni tlak,

* štite jetru i bubrege,

* pozitivno utječu na ten, mokraćni sustav i proizvodnju spermija,

* ublažavaju bolove u leđima,

* reguliraju šećer u krvi.

Hrana i piće Pitanje za milijun kuna: Koja dva vitamina ne možete naći u povrću i voću?

Goji ili vučje bobice (Lycium barbarum) plod su grmolike biljke koja naraste do tri metra u visinu. Plod je narančastocrvene boje, duljine od jednog do dva centimetra, duguljastog oblika. U svakoj je bobici od 10 do 60 sjemenki. Zbog svojih izuzetno nutritivnih i antioksidacijskih svojstava koriste se u tradicionalnoj kineskoj medicini od pamtivijeka.

Goji bobice sadrže 18 aminokiselina, od kojih je osam esencijalnih, nužnih za život, šest esencijalnih vitamina, 21 mineral, osam polisaharida i šest monosaharida, pet nezasićenih masnih kiselina, poput linolne i alfa-linolenske kiseline, koje su neophodne za pravilno funkcioniranje mozga i živčanog sustava, te druge važne spojeve.

Dobar su izvor vitamina C i željeza. Čak ih nazivaju "sretne bobice" zato što kažu da se čovjek dobro osjeća kada ih redovito konzumira, povećavaju energiju i izdržljivost organizma. Goji bobice nisu lijek, ali predstavljaju jedan od najkvalitetnijih prirodnih dodataka prehrani za dobrobit cijelog organizma.

Hrana i piće Jeste li znali? Ovo treba napraviti odmah nakon kupovine brašna

Kako ih možete jesti?

U Hrvatskoj se najčešće mogu nabaviti sušene bobice. Sušene goji bobice koristite kao grožđice – stavljajte ih u slana i slatka jela. Pecite s njima savijače i druge kolače, kuhajte s njima zobenu kašu ili pripremite domaću granolu, a možete ih ubaciti i u salatu.

Želite li ih omekšati, stavite ih u toplu vodu na nekoliko minuta. Neki tvrde da u tom stanju imaju okus po cherry rajčicama. U konačnici, možete ih jesti i zasebno, kao mali slatki međuobrok.

Hrana i piće Prirodni "antibiotik": Napitak za manje od 1 eura koji bismo trebali piti svaki dan