Ako tražite ideju za brz, ukusan i zasitan vegetarijanski obrok, ove zapečene školjke od tjestenine punjene špinatom i ricottom savršen su izbor.
Tjestenina, kremasto punjenje, aromatični umak od rajčice i zapečeni parmezan... može li bolje? Ovo utješno jelo s aromom Italije idealno je za opušteni ručak ili večeru, a na stol dolazi za manje od sat vremena – uz minimalan trud.
"Školjke" punjene špinatom i ricottom - sastojci:
- 175 g velike tjestenine “školjki”
- 1 žlica maslinovog ulja
- 2 češnja češnjaka, zgnječena
- rstohvat sušenih pahuljica čilija (po želji)
- 200 g špinata, nasjeckanog
- 125 g ricotte
- ½ limuna, naribana korica
- 400 g umaka od rajčice
- 25 g parmezana, naribanog
- sol
- papar
"Školjke" punjene špinatom i ricottom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva.
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju pa ocijedite.
- Zagrijte maslinovo ulje u tavi i pržite češnjak (i čili, ako ga koristite) 2-3 minute. Umiješajte špinat i pirjajte dok ne omekša. Umiješajte ricottu i koricu limuna, a zatim dobro začinite.
- Žlicom ravnomjerno rasporedite umak od rajčice po dnu posude za pečenje. Žličicom napunite svaku "skoljku" smjesom špinata i ricotte, a zatim ih poslažite u posudu za pečenje u jednom sloju. Preostalu smjesu rasporedite po vrhu.
- Pospite parmezanom i pecite 20-25 minuta.
- Poslužite i uživajte!
