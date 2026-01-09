Ako tražite ideju za brz, ukusan i zasitan vegetarijanski obrok, ove zapečene školjke od tjestenine punjene špinatom i ricottom savršen su izbor.

Tjestenina, kremasto punjenje, aromatični umak od rajčice i zapečeni parmezan... može li bolje? Ovo utješno jelo s aromom Italije idealno je za opušteni ručak ili večeru, a na stol dolazi za manje od sat vremena – uz minimalan trud.

"Školjke" punjene špinatom i ricottom - sastojci: 175 g velike tjestenine “školjki”

1 žlica maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, zgnječena

rstohvat sušenih pahuljica čilija (po želji)

200 g špinata, nasjeckanog

125 g ricotte

½ limuna, naribana korica

400 g umaka od rajčice

25 g parmezana, naribanog

sol

papar "Školjke" punjene špinatom i ricottom - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju pa ocijedite. Zagrijte maslinovo ulje u tavi i pržite češnjak (i čili, ako ga koristite) 2-3 minute. Umiješajte špinat i pirjajte dok ne omekša. Umiješajte ricottu i koricu limuna, a zatim dobro začinite. Žlicom ravnomjerno rasporedite umak od rajčice po dnu posude za pečenje. Žličicom napunite svaku "skoljku" smjesom špinata i ricotte, a zatim ih poslažite u posudu za pečenje u jednom sloju. Preostalu smjesu rasporedite po vrhu. Pospite parmezanom i pecite 20-25 minuta. Poslužite i uživajte!

Tražite mjesto za dobar "brunch" u Beču? Café Menta nas je očarao +0