Galerija 1 1 1 1 Od zlatnih listića i šljokica, do namirnica poput ulja od tartufa, restorani nerijetko sadrže zvučne ili vizualno primamljive namirnice koje nisu vrijedne cijene po kojoj se naplaćuju. Njihova uloga je nerijetko privući ljude koji uživaju u skupim ili atraktivnim jelima. No, ako vam je ipak važniji okus od izgleda, ili ne želite trošiti novac na precijenjene namirnice, bacite oko na popis sastojaka koje mnogi kuhari smatraju uzaludnim u kuhinji…

Ulje od "tartufa"

Ono što se u trgovinama prodaje kao ulje od tartufa, uglavnom nema puno veze s cijenjenim vrstama gljiva. Štoviše, nerijetko se takva ulja rade u laboratorijima. Pravi tartufi su rijetki i iznimno skupi, pa ulje tartufa obično podrazumijeva mješavinu suncokretovog i maslinova ulja koje je aromatizirano sintetskim spojem dobivenim iz nafte.

Jedini način da budete sigurni da jedete tartufe, jest da vidite kako vam netko riba aromatični grumen ravno na tanjur. Ulje od tartufa čest je gost na jelovnicima restorana: dodaje se u jela od tjestenine, rižote, pa čak i pržene krumpiriće, ali aromu 2,4 ditiapentana po mišljenju mnogih gastroznalaca bolje je izbjeći.

Tartufi (Foto: Shutterstock)

Zlatni listići

Jestivo zlato jedan je najskupljih prehrambenih sastojaka - i prema mišljenju vrsnih chefova, često potpuno nepotrebno. Pravo zlato čistoće između 22 i 24 karata sasvim je sigurno za jelo i dugo se koristi u visokoj kuhinji. Sasvim je bezokusno, ali lijepo izgleda pa je redovit ukras, najčešće na desertima ili u koktelima, na svečanim i skupim događanjima. Zlatni listići na steakovima nisu po volji niti chefu Stipanu Iličiću , koji je svojedobno istaknuo uzaludnost tog gastronomskog trenda.

Klice

"Klice pored našeg samoniklog bilja", jedan su od gastronomskih trendova koje chef Ivan Marelić s Korčule ne odobrava. Iako su restorani srećom malo smanjili doživljaj s mikrozelenjem i klicama koje su se jedno vrijeme mogle naći na svim vrstama jela, od mesa do sendviča i deserta, i dalje se na nekim mjestima dodaju (pre)široke ruke. Chefovi koji nisu pokleknuli trendu klica tvrde da zeleni listići imaju prvenstveno dekorativnu funkciju, a okusom i aromom su ipak previše škrti. Zbog toga se i slažemo sa chefom Marelićem i dajemo prednost lokalnom samoniklom bilju.

Gusja jetra

"Foie gras jedan je od precijenjenih luksuznih sastojaka, odmah uz kavijar i tartufe. Ako se dobro pripreme, sva tri su ukusna - ali prvenstveno služe kuharima za impresioniranje bogataša“, tvrdi američki novinar i književnik Mark Bittman za The New York Times. Zbog specifičnog i nasilnog hranjenja guski kako bi jetra dosegla odgovarajuću veličinu, njena je prodaja u nekim dijelovima svijeta – zabranjena. Vrsni hrvatski chef Filip Horvat, također izdvaja gusju jetru kao precijenjenu namirnicu.



Jačaju imunitet, štite jetru i snižavaju visoki tlak: Bobice od oko 3 eura koje čine čuda za zdravlje +1