Znate li da se Japan smatra najsnježnijom zemljom na svijetu? Prema nekim statistikama Accuweathera, čak tri japanska grada s više od 100.000 stanovnika prednjače na listi najsnježnijih mjesta na svijetu te su daleko ispred Kanade, Rusije, Norveške i drugih tradicionalnih snježnih destinacija.

Aomori u Japanu smatra se gradom s najviše snježnih padalina na svijetu – u glavnom gradu prefekture Aomori te na najvećem japanskom otoku svake godine u prosjeku padne 7,9 metara snijega.

Debeli snježni pokrivač prekriva ulice tog grada od studenog do travnja svake godine – nogostupi su zapriječeni visokim nanosima snijega i leda te postaju sve viši i viši kako ralice prolaze da bi očistile put.

S velikim nanosima snijega svake se godine bori i Sapporo. U najvećem gradu otoka Hokkaido u prosjeku padne 4,85 metara snijega, pa ne čudi što je on domaćin poznatog zimskog festivala Yuki Matsuri, a u sklopu kojeg su izložene monumentalne skulpture od snijega i leda

U japanskim gradovima pada mnogo snijega (Foto: Shutterstock)

Mnoštvo snijega padne i u Toyami na obali Japanskog mora – u prosjeku 3,6 metara godišnje.

Meteorolozi ističu da u Japanu pada puno snijega zbog jedinstvenog spoja specifične klime, mora i planina. Hladan zrak iz Sibira tijekom zime se premješta prema istoku i prelazi preko Japanskog mora. Kako je ono toplije od zraka, dolazi do stvaranja oblaka koji se "sudaraju" s planinama, zrak se hladi, a vlaga se pretvara u snijeg. Snijeg ovdje znati padati danima bez prestanka.

Povrh svega, Japan drži i svjetski rekord za najveću dubinu snijega. Čak 11,82 metara snijega palo je na planinu Ibuki u veljači 1927. Godine – rekord je to koji nije srušen već gotovo sto godina.

Kako izgledaju japanske ulice kad stvarno zapadne snijeg, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Najviši snijeg ikad izmjeren u Hrvatskoj: Skupilo se čak 322 centimetra bijelog pokrivača +0