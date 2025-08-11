Galerija 2 2 2 2 U udarnom terminu godišnjih odmora - kada se zagrebačke ulice pretoče u one bliže moru, a od isijavanja vrućina zatitra zrak - malo je terasa restorana koje se uspiju napuniti gostima. Osobito onih izvan gradskog centra, zavučenih duboko u gradskim kvartovima. No uvijek postoje iznimke, a jedna od njih je Pizza Re, koja se u kasno ljetno popodne, kada su svi oni koji drže do sebe prepustili grad psima lutalicama, zašarenila od ljudi i zazveckala čašama na visokim nožicama.

Iako na njihovoj stranici možete pročitati da je "Re pizzeria i bistro smješten na vrhunskoj lokaciji na Jaruščici 9, samo nekoliko koraka od Arena Centra", ruku na srce – i nije baš u žiži zbivanja. Izglednije je da ćete ondje navratiti ciljano, a ne zato što vam zapne za oko u prolazu, osim ako ne živite u susjedstvu. Re je vrlo brzo nakon otvaranja postala omiljena kvartovska pizzerija, uz dobru, staru Fianonu.

Iako Re u ponudi ima i jela od tjestenine, rižota, burgere i salate, pizza je glavni razlog zašto se traži stol više. Od klasičnih kvartovskih pizzerija, Re se razlikuje po tijestu koje se hvali na sva usta i kvalitetnim sastojcima.

Što jesti?

Prepoznatljive napoletanske pjegice na napuhanim rubovima, tanka i elastična sredina i lagana tekstura koja signalizira da ćete se nakon jela uspjeti dići od stola bez osjećaja težine, signaliziraju da se radi o pravoj stvari – a oni koji žele znati više lako će zaključiti da je tijesto prošlo potrebne fermentacije kako bi bilo što nježnije.

Listajući jelovnik primijetit ćete kako su pizze podijeljene u dvije kategorije. One, specijalne koštaju od 13, 20 eura do 15, 60 eura, dok ćete klasike pronaći po cijenama od 9, 60 eura – 11, 80 eura.

Među posebnim pizama su pizza kuće (San Marzano rajčica, mozzarella fior di latte, pršut, cherry rajčica, rikula, grana padano, bosiljak, masline, maslinovo ulje, aceto krema), zatim dobro provjerena kombinacija mortadele i pistacija, kao i pizze u kojima glavnu riječ igraju tartufi. Kušati možete i Bresaolu, koja sa sušenom govedinom spaja lopticu burrate ili pak Carotu s bresaolom i kremom od mrkve.

Minimalistički nastrojeni, odlučili smo se na četiri sira (San Marzano rajčica, mozzarella fior di latte, grana padano, gorgonzola, Pecorino Romano, masline, origano), ali bez rajčice na jednoj polovici jer smo tako zamolili. Konobarica nas nije optužila za blasfemiju, niti tražila zabranu pristupa – nepopularni zahtjev je prošao u prijateljskom čavrljanju.

Na kraju večeri zaključili smo i da je upravo ona jedan od glavnih krivaca za lijepi, ležerni ugođaj u Pizzi Re. Podsjetila nas je na izumiruću vještinu konobara koji imaju osjećaj i osmijeh za goste - u blizini su kada je to potrebno, a opet znaju kada nas treba ostaviti da uživamo.

Pizza Re - 5 (Foto: Nika Borovac)

Sjajna carbonara

Osim pizze, isprobali smo i linguine carbonaru sa školskim odabirom sastojaka. Kremasta tjestenina koja je pod zubom onakva kakva treba biti, kremasti žumanjak koji se isprepliće sa sirom (grana padano, pecorino) i hrskavi guanciale na vrhu izmamili su nam obećanje o povratku.

Iako je sjajna, pizzi minus na petici daje pokoji gorki komadić izgorenog tijesta u sredini – je li to zbog premalo okretanja, viška vlage koja nije dobro reagirala na vruću peć, suviše tankog tijesta ili pak zaostalog brašna, ne znamo, ali vjerujemo da se radi o iznimci, a ne o pravilu jer među komentarima nismo pronašli takav slučaj. Budući da nama nije pokvarilo dojam, nismo se niti tužili.

A što piti?

Osim o tijestu i nadjevima, u Re promišljaju i o čašama, u kojima možete naći craft pivo (Zeppelin), koktele poput Aperol spritza, kao i vina koja sljubljuju s pizzama. Malvazija Nera ili Jakob Cuvée, neke su od zanimljivih etiketa na biranoj karti koju potpisuje distributer Vinolog.

Sve u svemu, pizzerija Re nije tipična kvartovska pizzerija pa ako uživate u otkrivanju slasnih napoletanskih pizza, neće vam biti žao prijeđenih kilometara. Ponovilo se!

