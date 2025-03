Pizza Priksa, ulični food truck s krušnom peći već neko vrijeme žari i pali u Španskom i neumorno skuplja nove obožavatelje. Fina pizza i dobar vibe glavni su razlozi za to. Sama ideja o pizzi na kotačima nastala je spontano, ali je rezultat želje prijatelja Marina Dundića i Bojana Horvata koji su dugo razmišljali o kakvom mjestu u kvartu gdje će ljudi dolaziti na druženje.

Kako je sve počelo?

"Bilo je tu ideja za kafić, glazbeni klub, prostorije za probe bendova i slično. Na kraju nam je Priksa sama došla jer je Ivica Jukić, bivši vlasnik, došao s tom prikolicom u naš kvart i počeo raditi pizze. Mi smo se upoznali s njim, više puta pojeli pizzu kod njega te nam je jednom prilikom počeo pričati kako namjerava prodati prikolicu.

Tu se rodila ideja, a ostalo je nekako samo teklo i gradilo se dalje. U startu je u priču bio uključen i treći dugogodišnji prijatelj iz kvarta, Ivan Dokuš koji operativno i vodi cijelu priču vezanu za Priksu. Uz navedeni trojac tu su i naši dragi pizzajoli Mata, Luka i Joeri koji su praktično od samog starta također dio tima“, kaže ekipa koja svoju pizzu opisuje kao mješavinu napolitanskog stila i onoga što se popularno zove kvartovska pizza.

"Tijesto je odležano, radimo ga iz dva zamjesa, s predfermentacijom. Tajnog sastojka u tijestu nema, koristimo isključivo brašno, vodu, sol i kvasac. Brašno je tip 00. Tu se i dalje pomalo igramo omjerima i dužinom ležanja tijesta jer je tijesto živi organizam koji se različito ponaša u različitim uvjetima, godišnjim dobima, i slično. Tako da je po pitanju tijesta potrebno konstantno pomalo dorađivati recept“, objašnjavaju.

Pizza Priksa u Španskom - 10 (Foto: Priksa)

Lokacija im je, kao i Priksa, došla sama od sebe jer je bivši vlasnik prikolicu postavio upravo na parking Karting centra. Oni su je malo pomaknuli u odnosu na originalnu poziciju te joj dodali dvije terase.

"Inače smo svi odrasli u Španskom i kao klinci povremeno vozili kartinge u Karting centru, dok su neki od nas u autoškoli u sklopu centra naučili voziti auto pa nam je ova lokacija poznata već godinama. Na katu Karting centra se nekada davno nalazila pizzeria u kojoj smo svi kao klinci jeli pizze, pa je i to svojevrsna poveznica sa cijelom idejom. Prikolicu smo estetski uredili u odnosu na to kako je prvotno izgledala. Ali glavne stvari, pogotovo krušna peć, to je sve ostalo izvorno kako je i kupljeno. Peć je rađena u Italiji, i zbilja je odlična. To je bio jako bitan faktor prilikom kupnje cijele prikolice“, otkriva ekipa iz Prikse.

Kreativni sastojci

"Sami radimo neke sastojke za pizze, kao što su primjerice karamelizirani luk i pesto od rikule. Pokušavamo smisliti sastojke koji dobro funkcioniraju u konceptu dostave. Tako je i nastao pesto od rikule - vidjeli da povene u kutiji pa smo razmišljali o tome kako da pizza i dalje ima prepoznatljiv okus rikule koja u kutiji neće izgubiti na svježini. Suhomesnate proizvode uzimamo u manjoj „domaćoj“ mesnici u kvartu“.

Pizza Priksa u Španskom - 2 (Foto: Priksa)

Omiljene pizze

"Svatko ima svoju omiljenu pizzu. Dosta nam se sviđa ova naša s limunom, pošto nije nešto što se može svugdje probati. Dobre su nam i dvije verzije (crvena i bijela) pizza sa pršutom. A što se tiče bestsellera, na tom pijedestalu su nedodirljive miješana i slavonska, koje zajedno čine gotovo polovicu narudžbi svakog dana. Miješana (koju mi zovemo „Trg Ivana Kukuljevića“) je 9,20 eura, dok je Slavonska (kod nas se zove „Cesarićeva“) 9,60 eura. Imena pizza duguju nazive ulicama i trgovima u Španskom.

A što se pije?

„Imamo točeno pivo Zlatni Medo našeg dragog Medvedgrada. U ponudi su i njhova piva u boci. Također imamo i limenke Žuje i Vukovarskog. Par vrsta lagrera. Tu je i izbor sokova i ostalih bezalkoholnih pića“.

Pizza Priksa u Španskom - 5 (Foto: Priksa)

Što kažu gosti?

"To bi trebalo njih pitati. Ali nama se čini da im se najviše sviđa taj neki opušteni stil koji gajimo, kao i generalna atmosfera koja prevladava na Priksi. Tome pridonose svi koji tamo rade, kao i nemali broj prijatelja i poznanika koji na dnevnoj bazi navraćaju u Priksu. Cilj cijele ideje je i bio da to sve bude jedna opuštena kvartovska priča“.

Anegdote koje se ne zaboravljaju

"Pamtimo kad smo unosili novi ugradbeni frižider u prikolicu. Prvo smo došli nas trojica, misleći kako ćemo to lako riješiti. Ubrzo smo shvatili da nema nikakve šanse da nas trojica to unesemo u prikolicu jer nismo mogli niti dignuti frižider, koliko je bio težak, niti je mogao proći kroz vrata od prikolice.

Počeli smo nazivati ljude, ubrzo se skupilo 15-ak frendova. Razmontirali smo pola prikolice, odstranili cijelu prednju stranicu, unijeli frižider, te nakon toga sve nazad zašarafili. Nešto što smo mislili odraditi u 20-ak minuta bilo je gotovo za otprilike pet sati. Završili smo oko tri ujutro. Ali svi su ostali na druženju uz pivo nakon što smo uspješno obavili unašanje frižidera. Tako da cijeli doživljaj pamtimo više kao tulum, nego kao radni zadatak. :) “.

Pizza Priksa u Španskom - 4 (Foto: Priksa)

Planovi…

"Za sada nemamo nikakve posebne planove za budućnost. Možda ćemo malo proširiti menu nekom novom vrstom pizze. Naša prikolica je u osnovi pokretna i imamo sve potrebne dozvole za kretanje i rad na raznim lokacijama. No za sada nam nije u planu igdje ići sa Priksom. Tko zna, možda se u budućnosti negdje i pomaknemo, ili negdje odradimo kakvo gostovanje. Ali, za sad, mi smo fiksna pokretna prikolica :) “, otkriva marljiva ekipa koju možete upoznati u Španskom.

