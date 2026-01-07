Ako tražite ideju za brz i ukusan ručak ili večeru koja ne zahtijeva sate provedene u kuhinji, piletina u finom, kremastom umaku od senfa savršen je izbor.
Gotova je za svega 30 minuta, priprema se u jednoj tavi i ne traži neobične sastojke ili posebne kulinarske vještine. Sočna pileća prsa u bogatom, kremastom umaku od senfa, bijelog vina i limuna idealno su jelo za užurbane dane, ali i dovoljno elegantno za posebnije prilike.
Piletina u umaku od senfa - sastojci:
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, podijeljeno
- 225 g pilećih prsa bez kostiju i kože
- sol, po ukusu
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
- 2 češnja češnjaka, nasjeckana na sitno
- 60 ml suhog bijelog vina
- 120 ml vrhnja za kuhanje
- 2 žlice dijon senfa
- sok od 1 limuna
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina
Piletina u umaku od senfa - priprema:
- U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte 1 žlicu ulja.
- Začinite piletinu solju i paprom i pržite je 4 do 5 minuta sa svake strane. Prebacite na tanjur.
- U istoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte preostalu 1 žlicu ulja. Dodajte češnjak i pržite, miješajući, dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Ulijte vino i pustite da zakuha, zatim dodajte vrhnje, senf i sok od limuna. Kuhajte umak uz povremeno miješanje dok se malo ne zgusne, 2 do 3 minute pa ga po potrebi začinite solju i paprom.
- Vratite piletinu u umak da se zagrije.
- Pospite peršinom i poslužite.
