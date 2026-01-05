Domaća pileća juha savršen je izbor za zimu. Ne samo da je riječ o finom obroku koje lijepo zasićuje i zagrijava, već i obiluje nutrijentima koje čine čuda za zdravlje.

Naši stari govorili su i kako je pileća juha lijek za brojne bolesti. Ona sadrži brojne vitamine i minerale, hidratizira tijelo, nadoknađuje elektrolite izgubljene znojenjem, ublažava upalne procese u tijelu, olakšava disanje i pozitivno djeluje na ljudski organizam.

Danas vam donosimo recept za pileću juhu koja je obogaćena i s nekoliko dodatnih sastojaka – svježom paprikom koja puca od vitamina C, brokulom, ali i nešto kuhanog graha koji jelu dodaje prijeko potrebnu porciju prehrambenih vlakana.

Pileća juha s brokulom i grahom - sastojci: 3-4 pileća prsa

3-4 stapke celera

2 l pilećeg temeljca

2 velike mrkve

1 manja glavica brokule

1 veliki luk

1 paprika

1 konzerva bijelog graha

½ čajne žličice mljevene kurkume

biljno ulje

sol i papar po želji Pileća juha s brokulom i grahom - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepecite pileća prsa – pecite ih otprilike tri do četiri minute sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite iz iz lonca. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, celer, mrkvu i crvenu papriku. Pirjajte povrće na laganoj temepraturi oko pet minuta. Podlijte povrće s pilećim temeljcem, začinite sa kurkumom, soli i paprom. Dodajte i ocijeđeni kuhani grah iz konzerve. Kada juha zavrije vratite u lonac nasjeckanu piletinu i cvjetove brokule pa sve zajedno kuhajte još 20 do 25 minuta. Poslužite toplo. Dobar tek!

Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna +0