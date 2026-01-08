Galerija 10 10 10 10 Ostuni je jedan od najupečatljivijih gradova talijanskog juga. Prostire se na tri brežuljka u Apuliji, samo osam kilometara od Jadranskog mora (dvostruko bliže Tirani nego Rimu) i već se izdaleka nameće svakom pogledu i gizdavo krade pažnju.

Zbog njegovih blještavih bijelih fasada zovu ga i La Città Bianca ili Bijeli grad, a posjetitelje očarava tradicionalnim kućama, uskim kamenim ulicama i panoramskim pogledima punim mora. Nije slučajno da ga mnogi nazivaju i “Bijelim biserom” (La Perla Bianca).

Zimi Ostuni broji oko 32 tisuće stanovnika, dok ljeti u njegovoj bjelini uživa i više od 150 tisuća turista, ali usprkos svojoj popularnosti, ovaj je gradić zadržao autentičnost, temperament i šarm talijanskog juga.

Područje oko Ostunija bilo je naseljeno već u kameno doba. Nekadašnji su grad osnovali Mesapi, prapovijesno pleme, a Hanibal ga je u Punskim ratovima razorio gotovo do temelja. Kasnije su ga obnovili Rimljani, a kroz stoljeća su njime vladali Normani, Bizantinci, Aragonci, Španjolci i Bourboni.

Jedna od nazanimljivijih priča iz povijesti grada seže u 17. stoljeće kada kada je kuga poharala Apuliju. Ostuni je preživio zahvaljujući domišljatoj odluci stanovnika da kuće premažu vapnom pomiješanim s vodom. Vapno je "ubilo" kugu, a blještava bjelina kuća pokazala se i odličnim obrambenim sredstvom jer bi zaslijepila neprijatelja. I tako je formiran do danas prepoznatljiv izgled i identitet Ostunija.

Što vidjeti u Ostuniju?

Na samom vrhu starog grada uzdiže se katedrala Uznesenja sv. Marije, izgrađena u 15. stoljeću za vrijeme Ferdinanda Aragonskog. Ova monumentalna građevina spoj je romanike i gotike, a posebno se ističe velika rozeta s 24 zrake - jedna od najvećih u Europi.

Nasuprot katedrali nalazi se barokni Arco Scoppa koji povezuje Biskupsku palaču i sjemenište. U palači se danas nalazi Dijecezanski muzej, s vrijednim umjetničkim zbirkama izloženim u bivšem franjevačkom samostanu iz 13. stoljeća.

Stari grad (Centro Storico) labirint je šarmantnih bijelih ulica, stepenica, skrivenih trgova i balkona ukrašenih bugenvilijama koji čine šetnju gradom nezaboravnim (i silno fotogeničnim) iskustvom. Svaka ulica krije kadar vrijedan fotografije, a detalji su – kao kao iz bajke.

Piazza della Libertà najživahniji je i najljepši gradski trg koji krasi 21 metar visok barokni obelisk posvećen zaštitniku grada, sv. Oronziju. Ovo je idealno mjesto za uživanje u espressu i promatranje grada čiji život veselo pulsira pred vama.

Što vidjeti u okolici?

U okolici Ostunija vrijedi posjetiti špilje Santa Maria di Agnano, jedno od najvažnijih prapovijesnih nalazišta u Italiji. Ovdje su pronađeni dokazi ljudskog života stari čak 24 tisuće godina, najpoznatiji nalaz je grob mlade trudne žene iz paleolitika - Delije, ukrašene školjkama.

Naravno, kada ste tako blizu moru, trebali biste dati šansu i plažama i upoznati drugu stranu Jadrana. Napoznatije su plaže Lido Morelli, Torre Pozzella i Quarto di Monte koje se diče bijelim pijeskom, kristalno čistim morem i Plavim zastavama.

Kako i kada doći?

Do Ostunija ćete iz Barija stići automobilom za otprilike sat i pol, a još i brže vlakom iz Barija do Fasana pa potom lokalnim autobusom. Iz zračne luke Brindisi automobilom će vam trebati oko 35 minuta.

Planirate li posjet Osuniju, birajte mjesece s manje gužve i turista - svibanj, rujan i listopad, dok su temperature još uvijek ugodne, ali je manje ljudi pa više možete uživati i u pogledima i u plažama i u brojnim restoranima s odličnom hranom.

