Galerija 22 22 22 22 Međunarodno natjecanje pizzaiola - Mainardi & APN Pizza Cup, koje se održalo na otoku Pagu u pizzeriji D10‘s Pizza Fantasista Ivana Šetke donijelo je nove kandidate koji će predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu Trofeo Caputo u Napulju. Natjecatelji su imali mogućnost pobijediti u strogoj kategoriji pripreme Pizze Napoletane STG ili nešto ležernijoj pripremi klasične pizze, koja ne traži tako rigidna pravila. U kategoriji klasične pizze titulu najboljeg odnio je Bartol Bašić, pizza majstor s Murtera.

U prestižnoj kategoriji Pizza Napoletana STG, koja traži pridržavanje brojnih pravila zaštićene tradicionalne recepture (Specialità Tradizionale Garantita) – od odgovarajuće pripreme tijesta do sastojaka i temperature peći, pobjedu je odnio Bojan Merdzanovski iz pizzerije Bella Ciao s otoka Vira vrhunski izvedenom klasičnom Margheritom. O tome koja su to stroga pravila i izazovi pripreme ispričao nam je gospodin Merdzanovski.

"Prije svega, tijesto se mora pripremati prema strogim pravilima koje navodi UNESCO; kao što su hidratacija tijesta od 55 posto, korištenje 1 g suhog ili 3 g svježeg kvasca te 25–30 g soli po kilogramu brašna (tip 00). Pridržavam se i odabira namirnica; koristim pelat San Marzano DOP, mozzarellu di bufala DOP, napuljski bosiljak i ekstra djevičansko maslinovo ulje. Zahvaljujući dosljednoj izradi tijesta, tehnici schiafo odnosno šamaranja tijesta, preciznom omjeru namirnica po gramaži i savršenom pečenju, pizza dobiva karakterističan izgled: donji dio s prepoznatljivim leopard uzorkom, a rubovi su točno po pravilu, visoki 1 cm. Sve to doprinosi savršenom rezultatu.

Priprema napoletanske pizze je velik izazov. Ona otkriva strast i posvećenost pizzaiola – koliko ljubavi ulaže u svaku pizzu. A ja tu ljubav imam neograničeno i svaki dan se trudim prenijeti je u svoje kreacije“, otkriva pobjednik koji će na natjecanju u Napulju predstaviti Hrvatsku s istom S.T.G. pizzom u kategoriji tradicionalne napoletane jer u potpunosti poštuje klasične principe i duh napoletanske tradicije – a baš takve pizze možete kušati na Viru.

Kako je sve počelo?

"U Belli Ciao pripremamo moderne napoletane, a inspiraciju pronalazim u tajnama brašna – svaki dan otkrivam novu osobitost napoletanskog brašna koja predstavlja novi izazov. Stvaram kreacije s pažljivo odabranim namirnicama, a najveće zadovoljstvo mi pružaju gosti koji se tijekom sezone vraćaju iznova i uživaju u našim pizzama“, priča nam vrsni pizzaiolo kojeg smo pitali i kako se rodila strast prema pripremi pizze, te što za njega znači pobjeda.

"Pobjeda je za mene bilo veliko iznenađenje i prvenstveno dokaz samome sebi koliko mogu postići. Dala mi je vjetar u leđa, dodatnu motivaciju da se usavršavam i dokazujem svaki dan. A strast prema pizzi razvila se kada sam imao 16 godina, tijekom ljetnih praznika. Rođak me pozvao u pizzeriju u Skoplju da naučim pripremu pizza, iako je moj smjer tada bio pekarski. Prvih nekoliko dana nisam se smio približiti tijestu, ali kada sam nakon tri dana dobio priliku napraviti svoju prvu pizzu i osjetio tijesto rukama, rodila se velika ljubav. Već četvrtog dana počeo sam samostalno raditi, i od tada nisam prestao stvarati pizze“, prisjeća se Bojan, kojem tijekom sezone u pizzeriji pomaže i suvlasnik Kristijan Genda.

"Bojana sam upoznao na njegovom tečaju za pizzaiola koji sam odlučio pohađati. Kroz rad i druženja razvilo se prijateljstvo koje je na kraju preraslo u poslovnu suradnju, te se priključio našem timu ove godine. Želim izraziti iskrenu zahvalnost Bojanu na njegovom trudu, posvećenosti i strasti koju svakodnevno ulaže u svaku pizzu jer upravo ta predanost čini našu suradnju posebnom - kada dijeliš istu viziju, rezultat je neizbježan“, kaže Kristijan Genda, kojeg smo priupitali da nam otkrije nešto više o samoj pizzeriji, ekipi koja je čini - te kako se uopće vrhunska napoletana našla na njihovom jelovniku.

Što je na jelovniku?

"Naša pizzerija je dokaz da prijateljstvo i strast mogu stvoriti jedinstveno gastronomsko iskustvo. Nastala je iz dugogodišnjeg prijateljstva sa prijateljem Lukom Dzajom, kojeg poznajem još iz srednjoškolske klupe. On je prvi na Viru otvorio restoran Kaleta poznat po izvrsnom grillu. Zajednička vizija i ljubav prema gastronomiji doveli su nas do ideje da na otoku Viru zajedno ponudimo nešto novo – suvremenu, modernu napoletanu. To je pizza posebne pripreme i karaktera, koja gostima pruža gastronomsko iskustvo kakvo se rijetko nalazi u ovom kraju, barem kada je riječ o njezinom autentičnom obliku.

Odlučili smo se nju jer smatramo da, kao talijanski tip restorana, moramo biti što dosljedniji u prenošenju istinskog duha talijanske pizze – a što je bolji način nego kroz kraljicu pizza. napoletana spaja tradiciju i inovaciju: tijesto je prozračno, mekano, ali obogaćeno proteinima, što ga čini laganim i hranjivim, dok visoka temperatura pečenja daje karakterističnu, blago hrskavu koricu i savršeno rastopljeni sir. Naša verzija modernizirane napoletane naglašava originalnost i dosljednu kvalitetu sastojaka, od svježeg povrća do premium mozzarelle i domaće rajčice. Slobodno mogu reci da smo Vir obogatili modernom napoletanom – pizzom koja spaja tradiciju i suvremeni pristup“, kaže Kristijan i dodaje:

"Iako su pizze naši adut, ponuda se ne zaustavlja na njima. Nudimo i pažljivo pripremljene paste, rižota, njoke i salate, sve s visokokvalitetnim sastojcima i našim prepoznatljivim pristupom. Kraljica među pastama definitivno je carbonara, dok je losos pasta također favorit naših gostiju. Najviše pohvala ipak dobivaju naše pizze, ali paste ih gotovo jednako prate – i u kvaliteti i u zadovoljstvu gostiju“.

Kad je riječ o tajni njihovog uspjeha, jedna od njih je to što ekipa u Belli Ciao funkcionira kao dobro uigran bend.

"Naš restoran je spoj prijateljstva, vizije i želje da stvaramo doživljaje koje će gosti pamtiti, tako da dakle možemo reći i da je obiteljski, jer to i jesmo - obitelj. Svaki član tima, od marketinga do onih koji rade iza kulisa, daje neprocjenjiv doprinos – upravo taj zajednički rad omogućuje da naš restoran bude uspješan“.

