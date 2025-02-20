Galerija 0 0 0 0 "Soja općenito glasi kao jedan od glavnih izvora proteina za vegane i vegetarijance. Osim kao tofu i tempeh, soja se može jesti i u nedozrelom stadiju. Edamame ili zelene mahune soje su mlade nepotpuno zrele mahune soje. One su mekane i jestive već nakon kratkog procesa pripreme.

Baš poput soje i edamame mahune bogate su visokokvalitetnim proteinima. Jedna šalica kuhanih edamame mahuna može sadržavati i do 19 grama proteina.

Dodatna prednost sojinih proteina je njihova kakvoća. Naime, sojini proteini slični su proteinima iz mlijeka i jaja. To znači da su visoke kakvoće, odnosno da ih organizam može lako i učinkovito iskoristiti za izgradnju mišića“, piše portal Kreni Zdravo.

Osim što im ne nedostaje biljnih proteina, edamame se preporučuju radi vlakana, antioksidansa minerala i vitamina – među kojima se ističe vitamin K, važan za očuvanju zdravlja kostiju i srca.

Edamame - 1 (Foto: Shutterstock)

Kako ih pripremiti?

"Edamame koji je obično poznat pod nazivom zelene mahune soje najčešće se dodaje u jela koja ne zahtijevaju intenzivnu termičku obradu. dodaju se u salate, rižota, juhe, variva, jela od tjestenine ili kao zalogaj između obroka umjesto orašastih plodova)“, piše portal Kreni Zdravo o namirnici koja je odavno popularna u Azijskoj kuhinji, ali je s vremenom prela granice kontinenta i udomaćila se kod nas.

"Svježe edamame mahune mogu se pripremiti na nekoliko načina; blanširanjem u slanoj vodi oko 5 minuta, kuhanjem na pari oko 10 minuta ili pečenjem u woku nekoliko minuta.

Za pripremu zamrznutih edamame mahuna najčešće je potrebno kraće vrijeme, a one se lako mogu pripremiti i blanširanjem u poklopljenoj staklenoj posudi u mikrovalnoj pećnici“, doznajemo na portalu.

Omiljena grickalica

U našim se trgovinama najčešće mogu kupiti zamrznute edamame mahune, ali pronaći ćete ih i sušene, kao zdravu grickalicu punu proteina. Okus im je nježan pa se lako kombiniraju s raznim namirnicama i jelima.

Pečena neslana zelena zrna soje odlična su grickalica umjesto čipsa ili smokija, ali možete ih i dodati u salate ili kremaste juhe, kao hrskavu komponentu. Na 100 g mogu sadržavati 44 grama proteina i oko 430 kalorija. Budući da su zasitne, praktično su rješenje kada uhvati glad. U odnosu na primjerice pistacije ili kikiriki, sušene edamame imaju više proteina, a manje masti.

