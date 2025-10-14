Galerija 12 12 12 12 Vegetarijanske pizze nisu nikakva novina na hrvatskom tržištu – četiri vrste sira, primjerice, klasik je koji Hrvati već desetljećima naručuju kada se zasite slavonske, capricciose i sličnih popularnih mesnih inačica – i htjeli bi pojesti nešto lakše (da, svjesni smo ironije upravo napisanog).



Ipak, otvoriti pizzeriju koja služi isključivo vegetarijanske pizze – i to podalje od centra metropole, iznimno je hrabar poslovni potez.



Plantea u Ulici Buzinski krči 7B upravo je takva pizzerija. Zapravo riječ je o zanimljivom hibridu koji spaja pržionicu specialty kave, kafić s posebnim kavama, čajevima i koktelima te vegetarijansku pizzeriju u istom prostoru na tri etaže i 436 kvadrata.

Minimalistički uređen prostor pizzerije Plantea (Foto: Punkufer)

Kako se Plantea nalazi u Poslovnom parku City Island svega nekoliko ulaza dalje od zgrade naše redakcije bili smo među prvim gostima u njihovom restoranu.

100 posto vegetarijanske pizze

Prostor pizzerije je minimalistički, ugodan i zapanjujuće svijetao – iako se nalazi u podrumu, a jelovnik kompaktan i zanimljiv.



Sve što nudimo je 100 posto vegetarijansko, a gotovo svako jelo može se pripremiti u veganskoj varijanti uz ukusne zamjene za sir i mesne proizvode, piše na jelovniku koji broji 15 pizza i tri panuozzo sendviča.



Za oko nam odmah pada pizza Provola e peppe (cijena 11,90 eura) koja spaja žuti pelat, dimljenu mozzarellu, kremu od dimljene mozzarelle, krupno mljeveni papar, tostiranu pistaciju, masline, bosiljak i maslinovo ulje.

Capricciose s artičokama i maslinama (Foto: Punkufer)

Uzimamo i vegansku verziju Capricciose s artičokama i maslinama (10,50 eura) koja umjesto fior di latte mozzarelle ima vegansku verziju ovoga sira domaće tvrtke Sana te vegansku šunku talijanskog brenda Liveg.



Odlučujemo se i pizzu Ala Prosciutto e rucola s veganskim pršutom – jednu od najskupljih na jelovniku, a koja se prodaje po cijeni od 14,90 eura te za panuozzo sendvič s pestom, burratom i gril povrćem (9,90 eura).

Fino je fino

Još uvijek se uhodavamo, priznaju nam ljubazni djelatnici pizzerije koja je otvorena tek oko desetak dana, no to se ne može osjetiti u okusu pizze. Tijesto je tanko i elastično, a nadjev – konkretan. Veganska capricciosa je instant hit, čak i među onima koji inače jedu meso s guštem.

Ala Prosciutto e rucola (Foto: Punkufer)

Nikad ne bih rekla da ovo nije meso, začuđena je kolegica iz redakcije (rođena u Slavoniji). S njom se slaže i redakcijska vegetarijanka koja nije jela meso 25 godina.



Šunka je šokantno realistična – toliko da bih istu pizzu ponovo naručila, ali bez ove mesne zamjene.



Hrskavo tijesto je glavni adut Provole e peppe koje ima iznenađujuću slatkoću. Riječ je o talijanskom klasiku koji je u originalu često pikantan, kremast i ima aromu po dimu zahvaljujući dimljenoj, kremastoj provoli i papru.



Planteina izvedba mi je korektna, pogotovo radi pistacije koja se pokazala punim pogotkom, ali ne bi mi smetalo da je nešto odvažnija. Kao i da slatkoća ima protutežu u nekom od sastojaka, opisuje svoje dojmove jedna od kolegica koju su privukla zelena zrnca na tijestu.

Provola e peppe (Foto: Punkufer)

Najmanje oduševljenih komentara u redakciji dobiva veganski pršut u kombinaciji s cherry rajčicama i ljutim pepper drops papričicama, ali nije bez svojih obožavatelja.



Bit ću crna ovca, ali meni je veganski pršut top – vjerojatno zato što nisam obožavateljica klasičnog mesnog (moj grijeh). Sviđa mi se njegov snagatorski okus koji savršeno paše s malim papričicama u obliku suza - kad se jednom navučete na pepper drops nema natrag. Zahvaljujući tijestu koje je meko, ali dovoljno konkretno da može držati nadjev, meni je Ala Prosciutto e rucola pizza koju bih ponovno naručila.



Panuozzo sendvič s pestom, burratom i gril povrćem (Foto: Punkufer)

Sendvič idealan za gablec

Plantein panuozzo sendvič svidio se svima. Porcija je obilna, a na stol stiže narezana na četiri jednaka komada. Hrskavo tijesto od pizze i grilano povrće igraju sjajan teksturalni kontrast mekanoj burrati, a cijelo jelo savršeno zaokružuje aromatični pesto.



Ovo bih mogao jesti svaki dan za gablec, dodaje kolega punih usta, a kolegica se nadovezuje:



Odličan je! Tijesto mi je ful ukusno - u jednom trenu mislim da jedem foccaciju, u drugom pizzu, a sastojaka je taman dovoljno da bude sočan. I ne, ne fali mi meso, makar ga volim u sendvičima. Burratu obožavam, a osjeti se da je ova baš kvalitetna.

Matcha sa zobenim mlijekom neodoljivo je pitka i kremasta (Foto: Punkufer)

Divno mjesto za popiti kavu ili čaj

Prizemlje i galerija Plantee rezervirana je za druženja s prijateljima i kolegama uz šalicu omiljenog napitka. Iako vlasnici sami prže svoju specialty kavu iz Brazila u sklopu ovog ugostiteljskog prostora, nas "zove" dio rezerviran za čaj.



Macha sa zobenim mlijekom (3 eura) kremasto je iznenađenje koje se topi u ustima – bez neugodnih travnatih nota kakve se gdjegdje mogu popiti u gradu, dok je masala s mlijekom (3 eura) apsolutno osvježenje čija začinska baza intrigira nepca na najbolji mogući način.



Masala je čaj koji je omiljen u Indiji jer grije zagrljajem toplih začina. Inače se priprema od crnoga čaja koji se kuha sa začinima kao što su đumbir, cimet, kardamom, klinčić, crni papar, zvjezdani anis, muškatni oraščić, koromač i drugi, a u Plantei imaju speciality varijantu koja na stol dolazi u simpatičnom čajniku i poslužuje se s mlijekom. Svidio nam se toliko da se već brusimo kako ćemo se zagrijati masalom čim se navuku oblaci i zahladi.

Ima više proteina od pilećih prsa: Zamjena za meso s kojom možete napraviti "šnicle" i gulaš +2