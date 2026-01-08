Palačinke su sjajan izbor za doručak, međuobrok ili kada nam se jede nešto slatko. Postoje desetci različitih vrsta i načina na koji se mogu napraviti.

Američke palačinke su nešto deblje i konkretnije od onih naših, ali i dalje su iznimno ukusne. Napraviti ih možete samo od dva sastojka: samodizajućeg brašna i rastopljenog sladoleda.

Sladoled ionako sadrži sastojke koji se inače mogu naći u smjesi za palačinke poput jaja, šećera i mlijeka.

U receptu možete upotrijebiti rastopljeni sladoled bilo kojeg okusa, a mi vam predlažemo onaj od vanilije koji predstavlja sjajnu bazu za nadogradnju s voćem, medom i drugim dodacima.

Američke palačinke od 2 sastojka - sastojci: 375 ml sladoleda

125 g samodizajućeg brašna Američke palačinke od 2 sastojka - priprema: Izmjerite potrebnu količinu sladoleda i ostavite je na sobnoj temperaturi 15-ak minuta prije pripreme. Rastopljeni sladoled pomiješajte sa samodizajućim brašnom. Ako na raspolaganju nemate samodizajuće brašno napravite ga sami od glatkog brašna, praška za pecivo i malo soli. Od dobivene smjese ispecite palačinke. Upotrijebite oko četvrtine šalice smjese za pojedinu palačinku - stavite je na zagrijanu tavu s nešto ulja i pecite nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobijete pahuljastu američku palačinku. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu. Ispečene palačinke poslužite s voćem i sladilom po želji. Dobar tek!

