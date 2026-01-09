Galerija 0 0 0 0 U antičko doba Rubikon, mala rijeka na sjeveru Italije, imala je važnost koja je uvelike premašivala njezinu veličinu. U vrijeme Rimske Republike ona je predstavljala jasnu pravnu granicu - nijednom vojskovođi nije bilo dopušteno prijeći na njezinu južnu obalu. Svrha toga zakona bila je spriječiti napad na Rim i ne omogućiti ideju da se vlast preuzme silom. Kazna za kršenje ovoga zakona bila je – smrt.

Možda bi se ova crtica iz rimskoga zakonodavstva i zaboravila da Gaj Julije Cezar nije odlučio oglušizi se na zakon i riskirati - sve. Tako je 10. siječnja 49. godine prije Krista poveo svoju XIII. legiju preko Rubikona i krenuo prema Rimu. Predaja kaže da je prelazeći Rubikon izgovorio rečenicu koja je postala jedna od najpoznatijih u povijesti – “Aleia iacta est!” (“Kocka je bačena“), čime je dao do znanja da je donio odluku nakon koje nema povratka.

I dosta, njegov prelazak Rubikona promijenio je povijest. Time je započeo građanski rat, Senat je pobjegao iz Rima, republikanski poredak se urušio, a Cezar je iz sukoba izašao kao pobjednik. Iako je po rimskim zakonima bio osuđen na smrt, kazna nije izvršena jer je - pobijedio u tom ratu.

Izraz „kocka je bačena“ upotrebljava se i danas kada se donese konačna i sudbonosna odluka, a „prijeći Rubikon“ označava svjestan ulazak u rizičnu situaciju ili provedbu čina nakon koje koje nema povratka na staro.

Cezaru je riječi “alea iacta est” u usta stavio povjesničar Svetonije. Ona se pak temelji se na starijoj grčkoj poslovici o bacanju kocke. Dok su je Grci koristili u kontekstu igre i oslanjanja na sreću, Cezar joj je dao novo značenje.

A o Rubikonu se stoljećima raspravljalo. Bilo ne nedvojbeno da je riječ o rijeci koja je bila prirodna granica između rimskih provincija i Cisalpinske Galije, o kojoj se rječici točno radilo dugo je bio misterij. Prema papinskoj buli iz 1756. godine odlučeno je da je to bila rječica Uso. Međutim, kasnije je, na osnovu Plutarhovih i izvještaja drugih kroničara tog doba, zaključeno da je rimski Rubikon rječica Fiumicino. Tako je 1933. ona i službeno preimenovana u - Rubicone.

