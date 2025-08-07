Galerija Lazanje od tikvica 1 Velike tikvice naribajte i dodajte u kruh 1 Za pečene i pohane tikvice bolje upotrijebite manje plodove 1 Tikvice ne morate pržiti u dubokom ulju da bi bile ukusne 1 Kada su u pitanju tikvice, veličina nije važna. Zapravo, bolju vrijednost za svoj novac dobit ćete ako kupite manje i kompaktnije tikvice. One imaju bolju teksturu, okus i nutritivnu vrijednost nego monumentalni plodovi.

Manje tikvice možete rezati na ploške, pržiti i pohati, te termički obrađivati na različite načine. U pripremi možete upotrijebiti čak i njihovu koru, a pogotovo ako je tikvica uzgojena na organski način. Kod manjih tikvica kora je mekana i ugodna za jelo.

Velike tikvice – znate one koje teže oko kilograma, a duge su poput bebinog cijelog tijela – provele su više vremena na biljci. Ne samo da se u tom procesu povećao njihov volumen, već i količina i veličina sjemenki.

U trendu Velebitska kraljica - 14 U raljama birokracije Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita Fritata s kozjim sirom Viralni recept Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila Restoran "Hvala" je njihova valuta Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima - uvreda

Za pečene i pohane tikvice bolje upotrijebite manje plodove Za pečene i pohane tikvice bolje upotrijebite manje plodove (Foto: Shutterstock)

Velike tikvice obično imaju spužvastu i mekanu sredinu, sadrže mnogo vode, a plod gotovo da nema nikakvog okusa. Uz to, velike tikvice obavezno treba oguliti prije upotrebe jer imaju tvrdu i gorku koru.

Kako iskoristiti velike tikvice?

Ako ste se zeznuli i u trgovini kupili veliku tikvicu, ne očajavajte. Ne morate je bacati u smeće – umjesto toga upotrijebite je u jelima koja prikrivaju njezine mane.

Ogulite je i odstranite joj velike koštice iz sredine. Najbolje bi bilo izdubiti je i napuniti punjenjem po želji te zapeći u pećnici. Očišćeni i izdubljeni plod možete i naribati, ocijediti višak tekućine te iskoristiti za zgušnjavanje juha i variva, popečke ili za pripremu slatkog ili slanog kruha.

Velike tikvice naribajte i dodajte u kruh Velike tikvice naribajte i dodajte u kruh (Foto: Shutterstock)

Izdubljene velike tikvice, ali i naribani plod važno je dobro začiniti i spariti sa sastojcima koji imaju puno okus te maskiraju manjak "karaktera".

Uz takve tikvice lijepo će se složiti miso pasta, masni sirevi poput fete ili parmezana, kalamata masline, pečene paprike i slične namirnice.

Trebate ideje za pripremu jela s malim i velikim tikvicama? Nastavite čitati tekst i pronađite recepte za jela po svojem guštu.

Tjestenina s tikvicama i kozicama Hrana i piće Tjestenina s tikvicama i kozicama: Savršeno jelo s okusom mora dostojno menija vrhunskih restorana Hladna juha od tikvica Hrana i piće Tikvice, ali na žicu: Hladna juha za vruće dane u kojoj ćete uživati Kremasti rižoto s tikvicama Hrana i piće Recept za kremasti rižoto s tikvicama: Tajna je u odabiru riže... i malo strpljenja Košarice od jaja i tikvica Hrana i piće Košarice od jaja i tikvica koje možete jesti za doručak, ručak i večeru Složenac od tikvica, rajčice i sira Hrana i piće Najlakši recept za najfinije tikvice od samo 3 sastojka Slani kolač s tikvicama i parmezanom Hrana i piće Bolji od kruha: Recept za slani kolač s tikvicama i parmezanom Tikvice ne morate pržiti u dubokom ulju da bi bile ukusne Hrana i piće Kako ispeći fine tikvice na tavi bez puno ulja, a da ne ispadnu gnjecave? Kroketi od tikvica ilustracija Hrana i piće Kroketi od tikvica i sira: Recept za savršeni ljetni prilog uz pečeno meso Složenac od naribanih tikvica Hrana i piće Izvana hrskav, a iznutra mekan i sočan: Naribajte tikvice i napravite ovaj neodoljivi ljetni složenac Pizza od tikvica Hrana i piće Pizza od tikvica: Jednostavan recept za hrskavo savršenstvo bez grama brašna

Ne želite do pekarnice? 5 zamjena za kruh i peciva koje možete brzinski pripremiti Cloud bread Od cvjetače se može napraviti i podloga za pizzu Pizza od cvjetače +1 Pizza od tikvica