Galerija
1
1
1
1
Kada su u pitanju tikvice, veličina nije važna. Zapravo, bolju vrijednost za svoj novac dobit ćete ako kupite manje i kompaktnije tikvice. One imaju bolju teksturu, okus i nutritivnu vrijednost nego monumentalni plodovi.
Manje tikvice možete rezati na ploške, pržiti i pohati, te termički obrađivati na različite načine. U pripremi možete upotrijebiti čak i njihovu koru, a pogotovo ako je tikvica uzgojena na organski način. Kod manjih tikvica kora je mekana i ugodna za jelo.
Velike tikvice – znate one koje teže oko kilograma, a duge su poput bebinog cijelog tijela – provele su više vremena na biljci. Ne samo da se u tom procesu povećao njihov volumen, već i količina i veličina sjemenki.
Za pečene i pohane tikvice bolje upotrijebite manje plodove (Foto: Shutterstock)
Velike tikvice obično imaju spužvastu i mekanu sredinu, sadrže mnogo vode, a plod gotovo da nema nikakvog okusa. Uz to, velike tikvice obavezno treba oguliti prije upotrebe jer imaju tvrdu i gorku koru.
Kako iskoristiti velike tikvice?
Ako ste se zeznuli i u trgovini kupili veliku tikvicu, ne očajavajte. Ne morate je bacati u smeće – umjesto toga upotrijebite je u jelima koja prikrivaju njezine mane.
Ogulite je i odstranite joj velike koštice iz sredine. Najbolje bi bilo izdubiti je i napuniti punjenjem po želji te zapeći u pećnici. Očišćeni i izdubljeni plod možete i naribati, ocijediti višak tekućine te iskoristiti za zgušnjavanje juha i variva, popečke ili za pripremu slatkog ili slanog kruha.
Velike tikvice naribajte i dodajte u kruh (Foto: Shutterstock)
Izdubljene velike tikvice, ali i naribani plod važno je dobro začiniti i spariti sa sastojcima koji imaju puno okus te maskiraju manjak "karaktera".
Uz takve tikvice lijepo će se složiti miso pasta, masni sirevi poput fete ili parmezana, kalamata masline, pečene paprike i slične namirnice.
Trebate ideje za pripremu jela s malim i velikim tikvicama? Nastavite čitati tekst i pronađite recepte za jela po svojem guštu.
Ne želite do pekarnice? 5 zamjena za kruh i peciva koje možete brzinski pripremiti +1