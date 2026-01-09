Rapsko sočivo tradicionalno je težačko jelo s otoka Raba koje se radi od ječma, graha, slanutka i kukuruza. Na otoku se često dodaje i zenenčić i loparčić, sitni zeleni grah koji se uzgaja samo na Rabu, ali jednako će ukusno biti i bez njega.
Rapsko sočivo jednostavno je varivo koje se brzo priprema, pogotovo ako preskočite namakanje grahorica i koristite one iz konzerve. Kao i kod svih tradicionalnih recepata - postoje brojne varijacije. Ponekad se luk i slanina ne prže, nego kuhaju zajedno s ostalim sastojcima, a naravno, možete naraviti i vegetarijansku verziju bez slanine i suhog mesa.
U svakom slučaju, rezultat je ukusno i vrlo zasitno jelo na žlicu koje će vam dati dovoljno energije za sve dnevne aktivnosti... na otoku ili bilo gdje drugdje.
Rapsko sočivo - sastojci:
- 150 g graha
- 150 g slanutka
- 150 g kukuruza
- 150 g ječma
- 1 luk
- 3 češnja češnjaka
- 1 list lovora
- 100 g slanine, narezane na kockice, po želji
- 200 g suhog mesa, narezanog na kockice, po želji
- maslinovo ulje
- sol
- papar
- peršin, nasjeckani, za posluživanje
- voda, da prekrije povrće
Rapsko sočivo - priprema:
- Grahorice namočite u vodi i ostavite preko noći.
- Ječam skuhajte.
- Procijedite grahorice.
- Na malo maslinova ulja pržite luk dok ne postane staklast. Dodajte slaninu pa nasjeckani češnjak i kratko popržite. Dodajte kukuruz, grah, ječam, slanutak i lovorov list, ulijte vode i kuhajte pola sata. Posolite i popaprite.
- Po želji dodajte i suhog mesa.
- Začinite s malo maslinova ulja.
- Izvadite lovor, poslužite i pospite nasjeckanim peršinom.
