Rapsko sočivo tradicionalno je težačko jelo s otoka Raba koje se radi od ječma, graha, slanutka i kukuruza. Na otoku se često dodaje i zenenčić i loparčić, sitni zeleni grah koji se uzgaja samo na Rabu, ali jednako će ukusno biti i bez njega.

Rapsko sočivo jednostavno je varivo koje se brzo priprema, pogotovo ako preskočite namakanje grahorica i koristite one iz konzerve. Kao i kod svih tradicionalnih recepata - postoje brojne varijacije. Ponekad se luk i slanina ne prže, nego kuhaju zajedno s ostalim sastojcima, a naravno, možete naraviti i vegetarijansku verziju bez slanine i suhog mesa.

U svakom slučaju, rezultat je ukusno i vrlo zasitno jelo na žlicu koje će vam dati dovoljno energije za sve dnevne aktivnosti... na otoku ili bilo gdje drugdje.

Rapsko sočivo - sastojci: 150 g graha

150 g slanutka

150 g kukuruza

150 g ječma

1 luk

3 češnja češnjaka

1 list lovora

100 g slanine, narezane na kockice, po želji

200 g suhog mesa, narezanog na kockice, po želji

maslinovo ulje

sol

papar

peršin, nasjeckani, za posluživanje

voda, da prekrije povrće Rapsko sočivo - priprema: Grahorice namočite u vodi i ostavite preko noći. Ječam skuhajte. Procijedite grahorice. Na malo maslinova ulja pržite luk dok ne postane staklast. Dodajte slaninu pa nasjeckani češnjak i kratko popržite. Dodajte kukuruz, grah, ječam, slanutak i lovorov list, ulijte vode i kuhajte pola sata. Posolite i popaprite. Po želji dodajte i suhog mesa. Začinite s malo maslinova ulja. Izvadite lovor, poslužite i pospite nasjeckanim peršinom.

