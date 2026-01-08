Ovo pikantno varivo s krumpirom, grahom i kobasicom inspirirano je južnjačkom kuhinjom SAD-a i puno je mirisa, okusa i temperamenta.

Dimljena kobasica, krumpir, bijeli grah i i špinat u ritmu se stapaju u zasitno i aromatično jelo koje grije i tijelo i dušu. Priprema je jednostavna, a rustikalni izgled i uravnotežen i živahan okus ovog variva dodat će boje dosadnom i hladnom zimskom danu.

Pikantno varivo s krumpirom, bijelim grahom i kobasicom - sastojci: 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

340 g dimljene svinjske kobasice, narezane

1 srednji žuti luk, nasjeckan

4 stabljike celera, narezane

4 češnja češnjaka, nasjeckana

2 žlice koncentrata rajčice

6 šalica pilećeg temeljca

450 g krumpira, narezanog na kockice

1 1/2 čajne žličice kreolskog začina ili cajuna

3/4 čajne žličice mljevenog crnog papra

500 g bijelog graha, ocijeđenog i ispranog

120 g nasjeckanog špinata

2 čajne žličice jabučnog octa

1/4 čajne žličice soli, plus još po ukusu Pikantno varivo s krumpirom, bijelim grahom i kobasicom - priprema: Stavite maslinovo ulje i dimljenu kobasicu u veliki lonac i na srednje jaku vatru. Pržite dok kobasica ne postane zlatnosmeđe boje, oko 6 minuta, povremeno miješajući. Izvadite kobasicu i ostavite je sa strane. U isti lonac ubacite nasjeckani luk i celer. Pržite dok ne omekšaju, oko 6 minuta, često miješajući. Dodajte češnjak i koncentrat rajčice, promiješajte i kuhajte još 2 minute. Ulijte temeljac, 250 ml vode, krumpir, kreolsku mješavinu začina i papar. Pustite da lagano kuha na srednje jakoj vatri. Poklopite na pola, smanjite vatru na srednje jaku i kuhajte dok krumpir ne omekša, 10 do 12 minuta. Povremeno promiješajte. Umiješajte prženu kobasicu, grah i špinat. Kuhajte na srednje jakoj vatri, zatim smanjite na srednju vatru, poklopite i kuhajte dok špinat ne omekšaj, oko 5 minuta. Dodajte jabučni ocat i začinite solju i paprom po ukusu.

Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna +0