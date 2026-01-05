Galerija 0 0 0 0 Dok vani pada snijeg mi ćemo se grijati s tanjurima finih variva i gulaša.



Ponedjeljak bez mesa započinjem ukusnim alžirskim varivom po imenu dobara koji se radi od namirnica biljnog porijekla poput slanutka.

Ovaj tjedan skuhat ćemo i fini vinski gulaš, varivo od poriluka te lijenu verziju ukrajinske sarme koje se može složiti za svega pola sata.

Nastavite čitati teksti i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 5.1. - Varivo od slanutka

Dobara je popularno vegetarijansko varivo iz regije Biskra u Alžiru. Ono se radi od svakodnevnih sastojaka koje se mogu naći u većini alžirskih smočnica.

Bazu variva čine izvori bjelančevine biljnog porijekla poput boba, slanutka i/ili graha, a koje se sljubljuju sa sjevernoafričkom pastom od ljutih papričica – harrisom. Poslužiti ga možete, pak, s kriškom običnog kruha.

Ukusno varivo može se napraviti i od namirnica biljnog porijekla (Foto: Shutterstock)

Utorak, 6.1. - Vinski gulaš

Gulaš je jedno od najomiljenih jela na žlicu. Odlično prija u svim prilikama, od onih najsvečanijih do svakodnevnih brzinskih gableca. Da biste skuhali fini, gusti i aromatični gulaš, uz dobar komad mesa trebate pripremiti i odgovarajuću količinu luka jer upravo je u luku tajna gustoće samog gulaša. Danas vam predlažemo recept za vinski gulaš .

Srijeda, 7.1. - Cheeseburger varivo

Amerikanci vole svoja popularna jela transformirati na nove i zanimljive načine. Ovo cheeseburger varivo dobar je primjer za to – ono kombinira sastojke potrebne za pripremu klasičnog cheeseburgera poput mljevene junetine, luka, sira i krumpira, ali na način da se može jesti žlicom. Imamo recept!

Četvrtak, 8.1. - Varivo od poriluka

Poriluk je iznimno fleksibilna namirnica koja se može pripremati na razne načine i dodavati u razna jela. Varivo od poriluka jedno je od onih obroka koje uvijek podijeli mišljenja - neki ga obožvaju, a drugi izbjegavaju. Imamo recept za varivo od poriluka koje je vrlo jednostavno za napraviti, a istovremeno vrlo ukusno.

Cheeseburger varivo (Foto: Shutterstock)

Petak, 9.1. - Rižoto s kozicama

Poriluk možete dodati i prefinom rižotu u kojem glavnu ulogu imaju – kozice. Pripazite samo da odaberete pravu vrstu riže za ovo jelo, te da istu podlijete zagrijanim temeljcem. Cijeli recept za pipremu rižota s kozicama potražite ovdje.

Golubci (Foto: Shutterstock)

Subota, 10.1. - Mousse od borovnica

Ako ste nakanili u 2026. godini jesti zdravije, to ne znači da se morate odricati slatkih zalogaja. Ovaj mousse od borovnica je najbolji dokaz. Napraviti se može u svega 10 minuta, a obiluje antioksidantima i drugim hranjivim tvarima. I da, jako je fin!

Nedjelja, 11.1. - Lijena sarma

Holubci (golubci) je ukrajinski naziv za sarmu čije je tradicionalna verzija prilično slična našoj. Sinonim je za zimu, a kako zahtijeva dosta posla, često se priprema za posebne prilike. Ipak, postoji i njezina brzinska – lijena – verzija koja se može složiti za svega pola sata.

