Krema od limuna, maslaca i šećera, u Britaniji poznata kao lemon curd, omiljen je dodatak kolačima, tortama, kroasanima, ali služi i kao mirisan namaz za kekse ili palačinke. Tajna svilenkaste teksture je u neprestanom miješanju sastojaka tijekom kuhanja, a kako se jaja ne bi zgrušala, valja ih stalno imati na oku. Ako se to ipak dogodi, kremu procijedite od grudica.
Krema se može kuhati na pari ili direktno u loncu na štednjaku, ali u drugom će slučaju lakše zagorjeti. U hladnjaku će trajati nekoliko tjedana, a može se i zamrznuti. Krema od limuna sjajan je spoj s raspucancima, neodoljivim kolačićima koji ime duguju raspucanoj površini koja nastaje tijekom pečenja - ona je itekako poželjna jer u pukotinama ostaje šećer kojim se posipaju.
Raspucanci s kremom od limuna - sastojci:
- 55 g maslaca, sobne temperature
- 55 ml ulja
- 150 g kristalnog šećera
- naribana korica 1 limuna
- 3 žlice svježe iscijeđenog limunova soka
- 1 jaje, sobne temperature
- ½ žličice ekstrakta vanilije
- 250 g glatkog brašna
- ½ žličice soli
- ¼ žličice sode bikarbone
Za posipavanje:
- 100 g kristalnog šećera
- 120 g šećera u prahu
Krema od limuna:
- 80 ml svježe iscijeđenog limunova soka (otprilike 2 limuna)
- 4 žumanjka
- 150 g kristalnog šećera
- naribana korica 2 limuna
- 110 g maslaca, sobne temperature
Raspucanci s kremom od limuna - priprema:
- Naribajte limunovu koricu u manju zdjelu i utrljajte je s malom količinom šećera kako bi se oslobodila eterična ulja. Iscijedite limune; trebat će vam oko 80 ml soka.
- U vatrostalnoj zdjeli iznad lonca s lagano kipućom vodom pomiješajte limunov sok, žumanjke i šećer. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje pjenjačom. Nakon 8–10 minuta smjesa će se zgusnuti poput kreme (temperatura će biti oko 80 °C).
- Maknite s vatre i procijedite kroz sito. Dodajte maslac sobne temperature, komad po komad, miješajući dok se svaki potpuno ne poveže sa smjesom. Po želji kratko izmiksajte štapnim mikserom. Na kraju umiješajte limunovu koricu.
- Prelijte kremu u staklenku ili posudu i prekrijte prozirnom folijom tako da dodiruje površinu kreme kako se ne bi stvorila korica. Ostavite da se hladi i zgusne u hladnjaku dok pripremate kekse.
- Naribajte koricu jednog većeg limuna i utrljajte je u kristalni šećer. Električnim mikserom pjenasto izmiksajte maslac sobne temperature sa šećerom i limunovom koricom dok ne postane svijetao i kremast.
- Dodajte ulje, jaje, limunov sok i vaniliju te kratko izmiksajte dok se sastojci ne povežu.
- U zasebnoj zdjeli pomiješajte brašno, sol i sodu bikarbonu, zatim ih dodajte mokrim sastojcima i lagano umiješajte silikonskom lopaticom dok ne dobijete homogeno tijesto.
- Obložite dva lima papirom za pečenje. Vadite tijesto žlicom ili žlicom za sladoled (oko 1 žlica po keksu). Trebali biste dobiti 16–18 kuglica. Tijesto stavite u hladnjak i ostavite da se hladi oko jedan sat.
- Zagrijte pećnicu na 165 °C (bez ventilatora). Na jedan tanjur stavite kristalni šećer, a na drugi šećer u prahu.
- Svaku kuglicu tijesta prvo uvaljajte u kristalni šećer, zatim obilno u šećer u prahu. Kuglice moraju biti potpuno prekrivene debelim slojem šećera u prahu. Rasporedite ih na limove s dovoljnim razmakom.
- Pecite kekse oko 15 minuta na 165 °C. Odmah po vađenju iz pećnice, stražnjom stranom zaobljene čajne žličice napravite udubljenje u sredini svakog keksa.
- Ostavite kekse da se ohlade na sobnu temperaturu, a zatim svaku udubinu napunite s oko jedne čajne žličice kreme.
