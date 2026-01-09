Krema od limuna, maslaca i šećera, u Britaniji poznata kao lemon curd, omiljen je dodatak kolačima, tortama, kroasanima, ali služi i kao mirisan namaz za kekse ili palačinke. Tajna svilenkaste teksture je u neprestanom miješanju sastojaka tijekom kuhanja, a kako se jaja ne bi zgrušala, valja ih stalno imati na oku. Ako se to ipak dogodi, kremu procijedite od grudica.

Krema se može kuhati na pari ili direktno u loncu na štednjaku, ali u drugom će slučaju lakše zagorjeti. U hladnjaku će trajati nekoliko tjedana, a može se i zamrznuti. Krema od limuna sjajan je spoj s raspucancima, neodoljivim kolačićima koji ime duguju raspucanoj površini koja nastaje tijekom pečenja - ona je itekako poželjna jer u pukotinama ostaje šećer kojim se posipaju.

Raspucanci s kremom od limuna - sastojci: 55 g maslaca, sobne temperature

55 ml ulja

150 g kristalnog šećera

naribana korica 1 limuna

3 žlice svježe iscijeđenog limunova soka

1 jaje, sobne temperature

½ žličice ekstrakta vanilije

250 g glatkog brašna

½ žličice soli

¼ žličice sode bikarbone Za posipavanje: 100 g kristalnog šećera

120 g šećera u prahu Krema od limuna: 80 ml svježe iscijeđenog limunova soka (otprilike 2 limuna)

4 žumanjka

150 g kristalnog šećera

naribana korica 2 limuna

110 g maslaca, sobne temperature Raspucanci s kremom od limuna - priprema: Naribajte limunovu koricu u manju zdjelu i utrljajte je s malom količinom šećera kako bi se oslobodila eterična ulja. Iscijedite limune; trebat će vam oko 80 ml soka. U vatrostalnoj zdjeli iznad lonca s lagano kipućom vodom pomiješajte limunov sok, žumanjke i šećer. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje pjenjačom. Nakon 8–10 minuta smjesa će se zgusnuti poput kreme (temperatura će biti oko 80 °C). Maknite s vatre i procijedite kroz sito. Dodajte maslac sobne temperature, komad po komad, miješajući dok se svaki potpuno ne poveže sa smjesom. Po želji kratko izmiksajte štapnim mikserom. Na kraju umiješajte limunovu koricu. Prelijte kremu u staklenku ili posudu i prekrijte prozirnom folijom tako da dodiruje površinu kreme kako se ne bi stvorila korica. Ostavite da se hladi i zgusne u hladnjaku dok pripremate kekse. Naribajte koricu jednog većeg limuna i utrljajte je u kristalni šećer. Električnim mikserom pjenasto izmiksajte maslac sobne temperature sa šećerom i limunovom koricom dok ne postane svijetao i kremast. Dodajte ulje, jaje, limunov sok i vaniliju te kratko izmiksajte dok se sastojci ne povežu. U zasebnoj zdjeli pomiješajte brašno, sol i sodu bikarbonu, zatim ih dodajte mokrim sastojcima i lagano umiješajte silikonskom lopaticom dok ne dobijete homogeno tijesto. Obložite dva lima papirom za pečenje. Vadite tijesto žlicom ili žlicom za sladoled (oko 1 žlica po keksu). Trebali biste dobiti 16–18 kuglica. Tijesto stavite u hladnjak i ostavite da se hladi oko jedan sat. Zagrijte pećnicu na 165 °C (bez ventilatora). Na jedan tanjur stavite kristalni šećer, a na drugi šećer u prahu. Svaku kuglicu tijesta prvo uvaljajte u kristalni šećer, zatim obilno u šećer u prahu. Kuglice moraju biti potpuno prekrivene debelim slojem šećera u prahu. Rasporedite ih na limove s dovoljnim razmakom. Pecite kekse oko 15 minuta na 165 °C. Odmah po vađenju iz pećnice, stražnjom stranom zaobljene čajne žličice napravite udubljenje u sredini svakog keksa. Ostavite kekse da se ohlade na sobnu temperaturu, a zatim svaku udubinu napunite s oko jedne čajne žličice kreme.

