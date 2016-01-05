Galerija 7 7 7 7 Dan kupusa obilježava se 17. veljače, kao dio neslužbenog gastronomskog kalendara koji slavi jednostavne, svakodnevne namirnice. Ovaj je dan posvećen jednoj od najstarijih i najrasprostranjenijih kultura na svijetu. U Hrvatskoj ima posebno mjesto – od sarme i kiselog kupusa do variva i salata. Kupus je zeljasto povrće iz porodice krstašica, koje raste na kamenitim obalama Europe, a u prehrani se koristi od prethistorijskih vremena. Ljekovita su mu svojstva ogromna, pa se njegova konzumacija preporučuje tijekom cijele godine, a osobito tijekom zime.



1. Snaži imunitet

U stotinu grama svježeg kupusa nalazi se oko 40 miligrama vitamina C, što je polovica dnevne preporučene doze za tom hranjivom tvari. Uz to sadrži značajne količine beta-karotena te minerala kalija, željeza i magnezija. Najljekovitiji je kada ga jedete sirova ili ukiseljena, a gubi svoje zdrave kvalitete s produženom termičkom obradom.



2. Potiče probavu i mršavljenje

Čak 92,5 posto kupusa čini voda, pa ne čudi što se to povrće smatra dijetetskom namirnicom, s tek dvadesetak kalorija na stotinu grama ploda preporučuje se osobama na dijeti. Uz to usporava pretvorbu šećera i drugih ugljikohidrata u mast. S obzirom na to da ima i visok postotak celuloze, potiče rad probave i smanjuje nadutost organizma.

3. Štiti dišne puteve

Sok od kupusa (dovoljno je u sokovniku iscijediti tekućinu iz glavice svježeg kupusa) djelotvoran je lijek kod plućnih bolesti, a njegovo grgljanje smanjuje bol u grlu. On pomaže u čišćenju dišnih puteva kod bronhitisa ili astme.



4. Čuva zdravlje želuca

Kao i drugo povrće iz reda krstašica, i kupus sadrži sulforafan. Riječ je o organskom spoju koji čuva gastrointestinalni trakt od povratnog tijeka želučanog sadržaja prema gore u jednjak (refluks kiseline). Uz to eliminira bakteriju Helicobacter pylori, koja je glavni uzročnik čira na želucu. Po decilitar soka od kupusa treba popiti triput dnevno, prije svakog glavnog obroka.

5. Smanjuje upale u tijelu

Ovo zeljasto povrće ima snažna antiupalna svojstva, a oblozi od kupusa česta su preporuka za razne vrste bolesti. Kupus izvlači gnoj iz rana i dezinficira ih, smiruje opekotine, ekceme i akne, ublažava otekline i ozebline, kao i migrene. Povrh svega, on ublažava depresiju i tjeskobu, poboljšava koncentraciju, a neke studije tvrde i kako djeluje preventivno protiv raka.



Savjet plus:

Kad kupujete bijeli ili crveni kupus, birajte plodove tvrdih i tijesno priljubljenih listova bez mrlja. U hladnjaku ga možete držati i tjedan dana.

Isprobajte i recepte s kupusom:

Hrana i piće Najveće greške koje radimo sa svježim kupusom i zbog toga nema dobar okus

Hrana i piće Neka druga sarma: Usudite li se probati verziju iz pećnice?

Hrana i piće Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime

Hrana i piće Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac

Hrana i piće Zapečeni kupus s pancetom i sirom: Divan zimski prilog uz nedjeljni ručak koji će zasjeniti i mesno pečenje

Hrana i piće Recept za mirisnu juhu od mesa i kupusa u kojoj ćete jaaako uživati

Hrana i piće Sarma, ali siječanjska: Recept za specijalitet koji obavezno morate isprobati

Hrana i piće Jelo za peticu nježno za budžet: Recept za krpice sa zeljem s "tajnim sastojkom" koji Talijani obožavaju

Hrana i piće Dostojna zamjena za sarmu? Recept za musaku od kiselog kupusa

Hrana i piće Pirjani kupus sa slaninom: Fino jelo za koje vam treba malo vremena i samo pet sastojaka (i sol i papar)